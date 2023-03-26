Четырехлетний Лео из Ирпеня исполнил хит "Фортеця Бахмут": трогательное видео

Маленький белокурый исполнитель с игрушкой в руках спел всю песню напамять, без суфлеров.

Лео декламировал куплеты в речитативной форме, а эмоциональный припев этой песни про героическую оборону Бахмута, ставшей своеобразным гимном несокрушимости защитников Украины, мальчик пел настолько проникновенно, что пан Александр также порой не мог устоять, чтобы не подпеть сыну.

Вот как это выглядело и звучало:

Видео: мальчик Лео из Ирпеня исполнил песню про Бахмут - новый хит группы "Антитіла"

Слова песни "Фортеця Бахмут" ("Антитіла")

Фортеця Бахмут,

Всі молитви наші тут.

І сердець сталевий Дух,

І Герої незламних Крут,

З неба нам сил дають,

Волю, вогонь і лють!

Стіни горять в бою,

Мамо, а я стою,

Мамо, а я в строю,

Нене, я борюсь!

Знищу і повернусь!

Зараз буде база.

Вимикаєм біль, старі образи,

Ось моє плече, я поруч, brother,

Ось вона напроти суне - зараза.

Ось заходить з флангу, нова фаза.

Працюєм спокійно! Як того вчили нас.

Там наше завтра, за нашими спинами.

Там наші діти, батьки, родини там,

І ті, що пішли "на щиті" побратими,

Також за нашими спинами.

Нехай стрибає щур загнаний у кут,

І палає заревом наш маршрут,

Значить є робота для наших рук тут.

Тут!

Фортеця Бахмут,

Всі молитви наші тут.

І сердець сталевий Дух,

І Герої незламних Крут,

З неба нам сил дають,

Волю, вогонь і лють!

Стіни горять в бою,

Мамо, а я стою,

Мамо, а я в строю,

Нене, я борюсь!

Знищу і повернусь!

Зараз стане темно,

І впаде в агонії кривавий демон,

Значить ми боролися недаремно,

Значить ми дотисли, так шалено.

Значить все за планом, далі ранок,

А з ним Перемога!

Наостанок… скажу лиш одне: боятись не гріх,

Гріх - зрадити своїх!

Фортеця Бахмут,

Всі молитви наші тут.

І сердець сталевий Дух,

І Герої незламних Крут,

З неба нам сил дають,

Волю, вогонь і лють!

Стіни горять в бою,

Мамо, а я стою,

Мамо, а я в строю,

Нене, я борюсь!

Знищу і повернусь!

(автор слов песни - Тарас Тополя)

"Фортея Бахмут" - в оригинале

А вот так звучит новый хит группы "Антитіла" про оборону Бахмута в оригинальной версии:

Реакция сети

Под публикацией с исполнением хита Лео - масса восторженных комментариев, при этом многие отмечают, что маленький мальчик сумел очень осознанно исполнить песню на такую взрослую тему, как война, мужество и стойкость воинов во время боев, дух и героизм наших защитников.

Четырехлетний Лео перепел песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" (фото: скриншот)

Вы невероятные родители! Ведь дети - это отражение чувств и поведения, направленных к ним. Ваши ребята наполнены мужеством и смелостью, любовью и добром. Спасибо за таких крутых детей! Мира всем нам

Лео, ты - маленькое чудо, ты - талант, ты - патриот! Большой респект папе - наставнику! Ребята, вы - СУПЕР!

У меня нет слов! Это зашквал! Родителям невероятная благодарность за столь глубокие контенты

Лео - прекрасный, настоящий украинец. Расти здоров и счастлив в свободной Украине! Вашей семье - всяческих благополучий!

Лео ты молодец, успехов тебе дитя, папе спасибо за такую близость с детьми, такими родителями и нужно быть, внимание и уважение на первом месте.

Саша, Лео когда учит песню, спрашивает непонятные слова или значение? Все он выполняет очень осознанно, видно, что он понимает, о чем

Маленький, но уже такой взрослій мальчик... Лео, талантливое солнышко, сквозь слезы радуюсь и очень благодарю тебя! Отдельное спасибо вам, папа!

Лео, ты невероятный! Спасибо за твое исполнение, за то, как ты чувствуешь... не по детскому

Как приятно слушать Лео! Какие у него хорошие память, голос! И такая искренняя и вдумчивая подача песни. Молодчина!

Мальчик Лео Буша с папой Александром исполнили "Фортецю Бахмут" "Антитіла" (фото: скриншот)