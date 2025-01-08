7 мест, где нельзя хранить муку

Мука - это один из основных ингредиентов на кухне, который используется во множестве блюд. Однако, как и любой продукт, мука требует правильного хранения, чтобы сохранить свою свежесть и свойства.

О том, где не следует хранить муку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Где нельзя хранить муку

Рядом с источником тепла

В частности, не стоит хранить муку рядом с плитой, духовкой или на холодильнике, где температура и влажность могут меняться в течение дня.

Эти условия хранения негативно влияют на муку. Она может слеживаться, потерять свою разрыхляющую способность и стать подходящей средой для размножения микроорганизмов, например, жучков.

Под мойкой

Это место часто имеет повышенную влажность, что может привести к образованию конденсата на упаковке с мукой. Кроме этого, влажная мука - идеальная среда для развития плесени и бактерий.

Рядом с другими продуктами с сильным запахом

Мука очень хорошо впитывает посторонние запахи. Поэтому не стоит хранить ее рядом с чесноком, луком, специями и другими ароматными продуктами.

В негерметичной упаковке

Если вы оставляете муку в упаковке без надлежащей защиты, она может быстро поглощать запахи из окружающей среды, впитывать влагу или становиться местом обитания насекомых.

В негерметичной упаковке мука быстро портится (иллюстративное фото: Freepik)

Для правильного хранения стоит переложить муку в герметичную емкость, которая защитит ее от воздействия воздуха и влаги.

В местах без проветривания

Отсутствие вентиляции может привести к тому, что в муке будет образовываться конденсат, что вызывает развитие плесени и ухудшает ее качество. Поэтому важно выбирать сухие и хорошо проветриваемые места для хранения муки.

В пластиковых пакетах или посуде

Пластик не пропускает воздух, что может привести к образованию конденсата внутри пакета. Это создает благоприятные условия для развития плесени.

В холодильнике или морозильной камере без упаковки

Многие люди считают, что хранение муки в холодильнике или морозильной камере продлит ее срок годности. Однако, если упаковка муки не герметична, влага из холодильника или морозильной камеры может воздействовать на продукт, что приведет к его порче.

Как хранить муку

Лучше всего хранить муку в сухом, прохладном и темном месте, где температура не превышает 18-20 градусов. Идеально подходят закрытые кухонные шкафы или специальные контейнеры для муки.

Также для длительного хранения советуют выбирать не заводскую упаковку, а пересыпать муку в стеклянные контейнеры или чистые полотняные мешки. Перед этим муку нужно просушить несколько часов на пергаментной бумаге.