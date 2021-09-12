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У Чорнобилі в кадр потрапили рідкісні тварини: найяскравіші фото з зони відчуження

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Чорнобиль, Неділя 12 вересня 2021 14:24
У Чорнобилі в кадр потрапили рідкісні тварини: найяскравіші фото з зони відчуження Колаж РБК-Україна: у Чорнобилі в кадр потрапили рідкісні тварини
Автор: Світлана Мащенко

Фотографи, що працюють в зоні відчуження в Чорнобилі, зібрали яскраві знімки рідкісних і не дуже, але так само унікальних, тварин, які привільно себе почувають там.

Барвисті кадри з'явилися в Facebook Чорнобильського біосферного радіаційно-екологічного заповідника.

"Насолоджуйтесь останнім літнім теплом і з усмішкою зустрічайте помаранчеву осінь з плодами, урожаєм і ранковим теплим чаєм! На фото - олені благородні (Cervus elaphus)", - підписаний кадр з тваринами.

У Чорнобилі в кадр потрапили рідкісні тварини: найяскравіші фото з зони відчуження

Фото: Віктор Кучинський (facebook.com/zapovidnyk2018)

З'являються в заповідній зоні також останні представники диких биків в Європі - зубри.

Вони заходять сюди з поліського державного радіаційно-екологічного заповідника (Білорусь).

"Зубр або європейський бізон є найбільшою наземною твариною Європи. Його фізичні показники вражають: висота в холці - близько 180 см, маса - від 400 до 900 кг.

У Чорнобилі в кадр потрапили рідкісні тварини: найяскравіші фото з зони відчуження

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Ще одним яскравим представником Чорнобильської фауни є хижий птах - яструб.

"Яструб великий (Accipiter gentilis) – найбільший вид з роду яструбиних, Типовий лісовий житель. Він вибирає ліси будь-якого типу з високими деревами. Місця - досить звичні, але він рідко попадається на очі через свою скритність", - підписані кадри.

У Чорнобилі в кадр потрапили рідкісні тварини: найяскравіші фото з зони відчуженняУ Чорнобилі в кадр потрапили рідкісні тварини: найяскравіші фото з зони відчуження

Фото: Станіслав Гуменюк (facebook.com/zapovidnyk2018)

Звичайно, як же не згадати вовків, яким також відмінно живеться в заповіднику.

У Чорнобилі в кадр потрапили рідкісні тварини: найяскравіші фото з зони відчуження

Фото: Дмитро Комаровський (facebook.com/zapovidnyk2018)

Раніше ми писали, як найбільший птах купається в ставку-охолоджувачі реактора Чорнобильської АЕС.

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