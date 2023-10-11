В Чернобыле показали первых одомашненных животных: и это не собаки (фото)

В Чернобыльском заповеднике комфортно себя чувствуют все животные. Они наслаждаются жизнью во все сезоны года. Так, на кадрах показали кабанов, которые являются первыми одомашненными животными вместе с собаками.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ccылкой на публикацию Чернобыльского заповедника в Facebook.

Что известно о кабанах

Ученые утверждают, что одними из первых одомашненных животных наравне с собакой была дикая свинья. Причина - это любознательность зверей, которые постоянно приходили к местам жительства людей.

Существует интересный факт, что если одомашненных особей вернуть в дикую среду, то через несколько поколений к ним вернутся черты, необходимые для выживания.

В Украине этот вид животных распространен в Карпатах (до высоты 1800 м), в лесной и лесостепной полосах. Кабаны - одни из самых известных охотничьих зверей, они ценятся из-за для мяса, кожи, щетины.

Это ночные и всеядные звери. Большую часть рациона этого животного составляют фрукты, семечки, корешки и клубни. И у диких, и у одичавших представителей вида основной социальной единицей является самка и ее выводок. После того как молодежь перестает кормиться молоком, две или более семьи могут собраться вместе.

Брачный период у кабанов - в декабре. Самцы обычно борются за контроль над 1–3 самками, но иногда это число может достигать 8. После сезона спаривания самцы уходят.

Кабаны в Чернобыле (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)