7 веселых фактов про День благодарения, о которых вы даже не задумывались
Кто придумал в День благодарения 28 ноября фаршировать индейку? Почему клюквенный соус так популярен? Действительно ли этот семейный праздник и телевизор - неразлучны?
Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в подборке веселых фактов об одном из самых любимых семейных праздников в США от РБК-Украина (проект Styler).
Кто придумал в День благодарения фаршировать индейку?
Фарширование индейки в День благодарения является одной из старейших американских традиций, происходящей со времени ранних поселенцев. Существует несколько теорий по поводу того, кто стал инициатором этого блюда, но большинство считает, что традиция появилась в Новой Англии в середине XVII века.
Первоначально пилигримы, возможно, позаимствовали блюдо от местных индейцев, которые использовали разные виды наполнителей для своего мяса. Одним из первых упоминаний о фаршированной индейке является запись в книге рецептов "Домохозяйка из Вирджинии" (англ. "The Virginia Housewife") 1824 года.
Идея фаршировать птицу стала очень популярной из-за ее простоты и способности сохранять влагу, что делает мясо более сочным. На протяжении веков эта традиция только укреплялась, и сегодня индейка с начинкой является неотъемлемой частью праздничного стола в США.
Традиционный ужин в День благодарения (фото: Википедия)
Праздник, который менял даты
День благодарения не всегда отмечается 4-го четверга ноября. В 1939 году президент Франклин Делано Рузвельт перенес праздник на одну неделю раньше, чтобы помочь торговцам увеличить продажи к Рождеству.
Этот шаг повлек за собой настоящий хаос, ведь некоторые штаты не смогли адаптироваться к новой дате, и их население просто не праздновало этот день вовремя.
Индейцы не были на первом Дне благодарения
Несмотря на то, что День благодарения традиционно ассоциируется с паломниками и индейцами, на первом празднике индейцы не присутствовали. Они не только не ели индеек, но и праздник выглядел совсем по-другому - на столе были олени, морепродукты и лепешки из кукурузы.
Индейцы не считали праздник праздником "благодарности", поскольку не имели такой традиции и даже не праздновали его в последующие годы.
Картина "Первый День благодарения в Плимуте", 1914 г. (изображение: Википедия)
Почему клюквенный соус так популярен?
Клюквенный соус стал важной составляющей блюда в День благодарения благодаря своей сочетаемости с индейкой и способности сбалансировать вкус блюда. Традиция готовить соус из клюквы берет начало от коренных американцев, использовавших этот плод для приготовления разных блюд.
В XVII веке пилигримы начали использовать клюкву для приготовления соусов, которые идеально дополняли индейку благодаря сочетанию кислинки с мягким вкусом мяса.
Сегодня клюквенный соус стал практически обязательным атрибутом на праздничном столе, ведь он не только дополняет блюда, но и символизирует соединение разных культур.
Индейка (Turkey), ставшая символом страны
Хотя индейка на самом деле родом не из Турции, ее так назвали из-за ассоциации с другими птицами, прибывшими в Европу через Турцию.
Также интересно, что одной из крупнейших индюшачьих ферм является в Миннесоте, штат, где выращивают более 18% всех индеек в США. И еще стоит знать, что в США в этот день готовят более 46 миллионов индеек, а продажи мяса в этот период достигают рекордных высот.
Американская индейка (фото: Википедия)
Можно побегать перед обедом
Еще одна забавная традиция, которая приобрела популярность, - это так называемые "Turkey Trots". Это специальные забеги, которые проводятся по всей стране утром в День благодарения.
Тысячи людей принимают участие в таких мероприятиях, чтобы сжечь калории перед праздничным обедом, и иногда эти забеги проходят с участием даже домашних животных.
Более того, некоторые организаторы проводят конкурсы на лучший костюм индейки, что только придает праздничному настроению.
Действительно ли этот семейный праздник и телевизор - неразлучны?
День благодарения является очень важным семейным праздником для американцев, и это тот день, когда семьи собираются вместе, чтобы праздновать и делиться моментами радости.
Однако телевизор действительно стал символом этого праздника, ведь для многих американцев он является неотъемлемой частью праздничного вечера. Обычно в этот день выводятся новые эпизоды популярных шоу, а также транслируются спортивные события, такие как матчи NFL.
Наблюдение за парадом Macy's также стало традицией многих семей. После обеда, когда все уже наслаждаются порой вместе, телевизор становится главным атрибутом досуга.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Parade, Venggage, Worldstrides.