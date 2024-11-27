Без ярмарок и развлечений. В Киеве определили правила празднования Нового года
Совет обороны Киева проголосовал за установку и обустройство главной новогодней елки на территории Софийской площади столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации (КМВА) в Telegram.
Содержание
- Когда установят главную елку Киева и как надолго
- Что известно об организации массовых мероприятий в столице
- Кто будет обслуживать главную елку и когда торжественное открытие
Когда установят главную елку Киева и как надолго
Согласно решению Совета обороны столицы, главная праздничная елка Киева будет установлена на территории Софийской площади со 2 декабря 2024 года по 10 января 2025 года.
Уточняется, что (как и в предыдущие годы) она будет установлена исключительно на средства меценатов - без привлечения бюджетных денег.
Кроме того, на Софийской площади будут обустроены:
- фотозоны с QR-кодами благотворительных фондов
- два домика для реализации исключительно сувенирной продукции
- туалетные модульные кабины для посетителей локации (в т.ч. для лиц с инвалидностью)
Что известно об организации массовых мероприятий
Всем субъектам хозяйствования Киева (независимо от формы собственности) Совет обороны рекомендовал воздержаться от массовых мероприятий на открытых локациях во время новогодних праздников.
Между тем, в случае организации таких праздничных рождественских и новогодних мероприятий в помещениях необходимо:
- соблюдать режим ограничения использования электрической энергии
- соблюдать меры безопасности
- учесть необходимость наличия укрытия
Сообщение КМВА (скриншот: t.me/VA_Kyiv)
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что Рождество и новогодние праздники в столице состоятся:
- без массовых собраний и мероприятий
- без ярмарок и развлечений
- с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии
Кто будет обслуживать главную елку и когда торжественное открытие
Мэр столицы рассказал, что главная елка Украины, как и в предыдущие годы, засияет на Софийской площади. Установят ее на средства меценатов.
"Совет обороны столицы поддержал инициативу ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР", которое предложило обустроить новогоднюю елку собственными силами", - уточнил Кличко.
Он объяснил, что компания возьмет на себя:
- монтажные работы
- демонтажные работы
- обслуживание елки
"Средств из городского бюджета мы выделять не будем. Устанавливать елку начнут 2 декабря. Торжественное открытие запланировано традиционно в День святого Николая, 6 декабря", - подчеркнул глава города.
Пост Кличко (скриншот: t.me/vitaliy_klitschko)
День святого Николая в Украине
Напомним, традиции чтить святого Николая и дарить в этот день подарки популярны среди многих украинцев.
Некоторые придерживаются также давней традиции заботиться в этот день о ближних: организовывают благотворительные мероприятия в церквях или общинах, приобщаются к благотворительным проектам, посещают детские дома, дарят подарки нуждающимся и т.д.
В населенных пунктах Украины к этому дню могут приурочивать открытие "центральной" елки, украшенной к рождественским и новогодним праздникам.
Накануне праздники взрослые (родители или даже учителя в школах) учат детей писать письма святому Николаю. Тем временем пугать детей тем, что к ним святой Николай не придет, родителям не советуют.
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