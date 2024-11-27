Без ярмарок и развлечений. В Киеве определили правила празднования Нового года

Совет обороны Киева проголосовал за установку и обустройство главной новогодней елки на территории Софийской площади столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации (КМВА) в Telegram.

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Когда установят главную елку Киева и как надолго

Согласно решению Совета обороны столицы, главная праздничная елка Киева будет установлена на территории Софийской площади со 2 декабря 2024 года по 10 января 2025 года.

Уточняется, что (как и в предыдущие годы) она будет установлена исключительно на средства меценатов - без привлечения бюджетных денег.

Кроме того, на Софийской площади будут обустроены:

фотозоны с QR-кодами благотворительных фондов

два домика для реализации исключительно сувенирной продукции

туалетные модульные кабины для посетителей локации (в т.ч. для лиц с инвалидностью)

Что известно об организации массовых мероприятий

Всем субъектам хозяйствования Киева (независимо от формы собственности) Совет обороны рекомендовал воздержаться от массовых мероприятий на открытых локациях во время новогодних праздников.

Между тем, в случае организации таких праздничных рождественских и новогодних мероприятий в помещениях необходимо:

соблюдать режим ограничения использования электрической энергии

соблюдать меры безопасности

учесть необходимость наличия укрытия

Сообщение КМВА (скриншот: t.me/VA_Kyiv)

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что Рождество и новогодние праздники в столице состоятся:

без массовых собраний и мероприятий

без ярмарок и развлечений

с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии

Кто будет обслуживать главную елку и когда торжественное открытие

Мэр столицы рассказал, что главная елка Украины, как и в предыдущие годы, засияет на Софийской площади. Установят ее на средства меценатов.

"Совет обороны столицы поддержал инициативу ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР", которое предложило обустроить новогоднюю елку собственными силами", - уточнил Кличко.

Он объяснил, что компания возьмет на себя:

монтажные работы

демонтажные работы

обслуживание елки

"Средств из городского бюджета мы выделять не будем. Устанавливать елку начнут 2 декабря. Торжественное открытие запланировано традиционно в День святого Николая, 6 декабря", - подчеркнул глава города.

Пост Кличко (скриншот: t.me/vitaliy_klitschko)