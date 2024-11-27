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Без ярмарок и развлечений. В Киеве определили правила празднования Нового года

Среда 27 ноября 2024 10:14
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Без ярмарок и развлечений. В Киеве определили правила празднования Нового года Главная праздничная елка Украины будет стоять на Софийской площади Киева (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Совет обороны Киева проголосовал за установку и обустройство главной новогодней елки на территории Софийской площади столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации (КМВА) в Telegram.

Содержание

Когда установят главную елку Киева и как надолго

Согласно решению Совета обороны столицы, главная праздничная елка Киева будет установлена на территории Софийской площади со 2 декабря 2024 года по 10 января 2025 года.

Уточняется, что (как и в предыдущие годы) она будет установлена исключительно на средства меценатов - без привлечения бюджетных денег.

Кроме того, на Софийской площади будут обустроены:

  • фотозоны с QR-кодами благотворительных фондов
  • два домика для реализации исключительно сувенирной продукции
  • туалетные модульные кабины для посетителей локации (в т.ч. для лиц с инвалидностью)

Что известно об организации массовых мероприятий

Всем субъектам хозяйствования Киева (независимо от формы собственности) Совет обороны рекомендовал воздержаться от массовых мероприятий на открытых локациях во время новогодних праздников.

Между тем, в случае организации таких праздничных рождественских и новогодних мероприятий в помещениях необходимо:

  • соблюдать режим ограничения использования электрической энергии
  • соблюдать меры безопасности
  • учесть необходимость наличия укрытия

Без ярмарок и развлечений. В Киеве определили правила празднования Нового года

Сообщение КМВА (скриншот: t.me/VA_Kyiv)

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что Рождество и новогодние праздники в столице состоятся:

  • без массовых собраний и мероприятий
  • без ярмарок и развлечений
  • с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии

Кто будет обслуживать главную елку и когда торжественное открытие

Мэр столицы рассказал, что главная елка Украины, как и в предыдущие годы, засияет на Софийской площади. Установят ее на средства меценатов.

"Совет обороны столицы поддержал инициативу ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР", которое предложило обустроить новогоднюю елку собственными силами", - уточнил Кличко.

Он объяснил, что компания возьмет на себя:

  • монтажные работы
  • демонтажные работы
  • обслуживание елки

"Средств из городского бюджета мы выделять не будем. Устанавливать елку начнут 2 декабря. Торжественное открытие запланировано традиционно в День святого Николая, 6 декабря", - подчеркнул глава города.

Без ярмарок и развлечений. В Киеве определили правила празднования Нового года

Пост Кличко (скриншот: t.me/vitaliy_klitschko)

День святого Николая в Украине

Напомним, традиции чтить святого Николая и дарить в этот день подарки популярны среди многих украинцев.

Некоторые придерживаются также давней традиции заботиться в этот день о ближних: организовывают благотворительные мероприятия в церквях или общинах, приобщаются к благотворительным проектам, посещают детские дома, дарят подарки нуждающимся и т.д.

В населенных пунктах Украины к этому дню могут приурочивать открытие "центральной" елки, украшенной к рождественским и новогодним праздникам.

Накануне праздники взрослые (родители или даже учителя в школах) учат детей писать письма святому Николаю. Тем временем пугать детей тем, что к ним святой Николай не придет, родителям не советуют.

Читайте также, когда украинцы будут праздновать День святого Николая, Рождество и Крещение по новому календарю.

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