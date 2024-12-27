В чем встречать Новый год 2025: Джамала, бывшая Остапчука и жена Решетника показали образы с джинсами

Кристина Решетник

Супруга украинского телеведущего Григория Решетника Кристина следит за модными трендами и часто для праздничных мероприятий выбирает роскошные платья и костюмы. Однако для семейного празднования многодетная мама выбрала стильный, но в то же время удобный лук с джинсами.

Кристина продемонстрировала, что голубые джинсы и белая вышиванка - идеальное сочетание для празднования Рождества или Нового года. Дополнить образ можно украшениями, а также легким макияжем.

Кристина Решетник в джинсах и вышиванке (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Джамала

Украинская певица, победительница "Евровидения-2016" Джамала часто выбирает для повседневных луков широкие брюки и джинсы.

На этот раз артистка выбрала серые джинсы, футболку и клетчатую рубашку. Дополнить образ Джамала решила стильными ботинками челси на грубой подошве и шапкой. Такой лук подойдет для празднования Нового года с друзьями на даче или дома.

Скриншот (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Кристина Горняк

Бывшая жена Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк часто показывает трендовые образы как на каждый день, так и для праздничных мероприятий и выхода в свет.

Дл нового лука Горняк выбрала синие джинсы, белую гольф-водолазку и рубашку из эко-кожи с акцентной бахромой на плечах. Такой вариант новогоднего образа можно дополнить как туфлями-лодочками, так и грубыми ботинками на шнуровке.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

С чем еще можно сочетать джинсы на Новый год

Модный стиль бохо

Джинсы : свободного кроя, с бахромой или вышивкой.

: свободного кроя, с бахромой или вышивкой. Топ : длинная туника с этническим принтом.

: длинная туника с этническим принтом. Обувь : сандалии на низком ходу или сапоги до колена.

: сандалии на низком ходу или сапоги до колена. Аксессуары: длинные украшения, широкий пояс.

Минимализм с белой рубашкой

Джинсы : черные или темные с высокой талией.

: черные или темные с высокой талией. Рубашка : белая рубашка с коротким рукавом или оверсайз.

: белая рубашка с коротким рукавом или оверсайз. Обувь : лаконичные туфли или ботильоны.

: лаконичные туфли или ботильоны. Аксессуары: маленькая сумка и лаконичные украшения.

Элегантный стиль с корсетом

Джинсы : темные, идеально сидящие на фигуре.

: темные, идеально сидящие на фигуре. Верх : корсет из эко-кожи или атласа.

: корсет из эко-кожи или атласа. Обувь : туфли на каблуке.

: туфли на каблуке. Аксессуары: классические серьги и колье, клатч.

Чтобы образ выглядел гармонично, важно, чтобы корсет не перегружал наряд, а джинсы создавали баланс. Комбинировать их можно как с элегантными, так и с более расслабленными деталями, в зависимости от того, какой стиль вам ближе.

Джинсы и корсет (фото: instagram.com/kel.in.ua)