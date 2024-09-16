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Почему у женщин растут волосы на лице и как это остановить: эффективные методы

Понедельник 16 сентября 2024 10:46
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Почему у женщин растут волосы на лице и как это остановить: эффективные методы Фото: Почему на лице женщин растут волосы (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

У многих женщин растут волосы на подбородке и над верхней губой, и если они темные, густые и жесткие - это приносит проблемы и желание от них избавиться.

Что вызывает появление волос на лице, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Почему растут волосы на лице?

Появление волос на лице у женщин может иметь несколько причин. Одной из главных причин повышенный уровень мужских гормонов в организме.

Это состояние называется гирсутизм, он характеризуется появлением густых темных волос на лице, шее, груди, животе, пояснице, ягодицах или бедрах.

Обратитесь к вашему семейному врачу, если это проблема для вас. Это может быть вызвано заболеванием, которое можно вылечить.

Гормональный дисбаланс

Андрогены, как и тестостерон, обычно признаются мужскими гормонами. Тестостерон способствует углублению мужского голоса и выработке спермы. Хотя все женщины производят некоторое количество тестостерона, повышенный уровень может усилить сексуальное влечение, нарушить менструальный цикл и вызвать увеличение волос на лице и теле.

Одной из основных причин высокого уровня мужских половых гормонов у женщин в пременопаузе является синдром поликистозных яичников (СПКЯ), распространенное состояние, которое приводит к росту кист вокруг края яичников (органов, производящих яйцеклетки и половые гормоны).

Помимо чрезмерного роста волос женщины с синдромом поликистозных явлений могут набирать вес, иметь нерегулярные менструации и прыщи. Вместо высших уровней мужских половых гормонов некоторые женщины в пременопаузе испытывают повышенную чувствительность к ним, что приводит к таким вещам, как увеличение волос на лице и теле.

Чрезмерный рост волос у женщин в постменопаузе обычно связан с гормональным дисбалансом, вызванным менопаузой. Поскольку организм регулирует уровень гормонов, уровень тестостерона может оставаться очень высоким.

Могут ли быть другие причины чрезмерных волос на лице?

  • лекарства, такие как миноксидил, принимающий при высоком кровяном давлении

  • врожденная гиперплазия надпочечников - наследственное заболевание, воздействующее на надпочечники (производящие половые гормоны)

  • Синдром Кушинга или акромегалия - редкие гормональные нарушения
    избыточный вес или ожирение

  • опухоль, влияющая на уровень гормонов

Как избавиться от лишних волос на лице?

  • бритье - это быстро и легко, но вам, возможно, придется бриться каждый день, и может появиться неприятная щетина
  • депиляция воском - эффективна, если проводить ее регулярно, но может быть болезненной и вызывать покраснение
  • осветление - это может сделать темные волосы менее заметными за короткий срок
  • кремы для удаления волос, могут обеспечить более долгосрочное решение проблемы избыточного роста волос на лице, чем бритье, эпиляция или отбеливание.
  • Электролиз - электричество используется для разрушения клеток волос и окончательного удаления волос. Это может быть много процедур в течение длительного времени, может быть болезненным и изменить цвет кожи
  • лазерная эпиляция - для уничтожения волос используются мощные лучи света
  • некоторые виды противозачаточных таблеток
  • потеря веса, если у вас избыточный вес - это может помочь контролировать уровень гормонов

Ранее мы сообщали, что ломкие волосы и сухая кожа могут являться признаками серьезной проблемы со здоровьем.

Также читайте о 5 причинах осеннего выпадения волос и как быстро этого избежать.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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