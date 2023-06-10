RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почему женщинам нельзя быть на крещении своих детей. Правда от священника

Почему некоторые храмы запрещают женщинам крестить детей (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Крещение ребенка - прекрасное таинство, объединяющее родных и близких под куполом церкви. Но в некоторых случаях женщинам, ребенка которой крестят, не рекомендуется присутствовать в храме.

Откуда взялся такой предрассудок и в чем его истинное значение - в материале Styler дальше.

Почему матери ребенка нельзя на крещение?

В настоящее время такой запрет встречается все реже, но все еще имеет место. При этом часто даже не священнослужители, а народные традиции запрещают мамам быть вместе с детьми во время таинства крещения.

Как рассказал священник одного из киевских храмов, такой предрассудок имеет давнюю историю. Дело в том, что после родов у женщин длительное время есть выделения, которые называются лохии, и похожи на менструальные.

Сейчас средства гигиены позволяют женщинам легко справляться с этим, а вот еще лет сто назад женщина могла "осквернить храм". Причем буквально. Отсюда и пошел такой предрассудок.

В настоящее время верить и прислушиваться к нему не стоит. Если вы решили совершить таинство крещения для малыша, то мама вполне может быть вместе с ним и разделять этот праздник с родственниками и друзьями.

Другие верования о женщинах и церкви

То же касается и условного запрета на посещение храмов женщин во время менструации. Сейчас средства гигиены помогут защитить не только женскую одежду, но и пол храма.

Можем предположить, что традиция покрывать голову также связана с длинными волосами женщины, которые иногда вылезают и остаются на полу.

Как бы то ни было, стоит помнить, что у большинства предрассудков есть реальная основа. Поэтому, прежде чем слепо верить в них, стоит подумать, есть ли здесь какая-то логика.

Раньше мы писали, что нельзя делать женщинам во время менструации.

Также узнайте, какие вещи по приметам нельзя класть на кровать.

Читайте РБК-Украина в Google News
храмприкметицерковь