Что нельзя делать во время менструации, чтобы не потерять женское счастье

Женская менструация издавна была овеяна разными приметами, из которых большинство - обычные предрассудки, но в некоторых все же можно найти рациональное зерно. Верить в них или нет - выбор каждого, но знать о них все же интересно и познавательно

Узнайте ниже из материала Styler о приметах относительно месячных, в которые верили еще наши предки.

Когда-то менструации приписывали магический смысл

Наши предки считали, что во время менструации женщина становится сильнее и восприимчивее. На менструальной крови даже делали привороты, а также гадали на будущее.

По этой причине не стоит никому "давать" свою менструальную кровь, в противном случае можно потерять женское счастье. Особую силу, по верованиям, имела кровь от первой менструации в жизни девушки.

Считалось, что во время менструации женщине не следует ходить в церковь, печь хлеб или делать заготовки на зиму. Даже существовала примета, что женщине нельзя готовить еду во время критических дней.

И сейчас некоторые женщины воздерживаются от таких процедур, как эпиляция или окрашивание волос.

Интересно, что у некоторых из таких примет есть зерно правды.

Что нельзя делать во время месячных согласно приметам:

Готовить еду, ведь она будет невкусной и быстро испортится.

Заниматься поливкой и посадкой овощей и корнеплодов, особенно не стоит иметь дело с луком и огурцами.

Делать дрожжевое тесто и выпекать хлеб.

Заниматься консервацией.

Резать пищу или забивать животных и птицу.

Смотреть на обнаженного человека или себя голую в зеркало и даже купать своих детей.

Подходить к емкостям, где бродят квас, вино, ведь они могут перекиснуть.

Посещать церковь.

Красить волосы и делать эпиляцию.

Какие приметы имеют рациональное зерно

Посещение церкви

Это верование родилось давно, когда еще не было современных средств гигиены. Так что женщина во время менструации или после родов (когда идут лохии) могла в прямом смысле "осквернить" пол храма. Сейчас такая установка устарела и потеряла смысл.

Приготовление пищи

Действительно, женщина из-за гормональных изменений в дни менструации может иметь видоизмененное восприятие вкуса. А вот относительно того, что еда быстро испортится, это скорее предрассудок.

Косметические процедуры

Во время критических дней может быть повышен болевой порог, поэтому некоторые виды эпиляции могут быть более болезненными. А краска на волосы, говорят парикмахеры, может плохо взяться.

Помните, что большинство этих примет все же не имеют рациональных пояснений. Так что верить в них или нет - только ваш выбор.