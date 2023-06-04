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Что нельзя делать во время менструации, чтобы не потерять женское счастье

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Воскресенье 04 июня 2023 18:33
Что нельзя делать во время менструации, чтобы не потерять женское счастье Что нельзя делать во время месячных (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Женская менструация издавна была овеяна разными приметами, из которых большинство - обычные предрассудки, но в некоторых все же можно найти рациональное зерно. Верить в них или нет - выбор каждого, но знать о них все же интересно и познавательно

Узнайте ниже из материала Styler о приметах относительно месячных, в которые верили еще наши предки.

Когда-то менструации приписывали магический смысл

Наши предки считали, что во время менструации женщина становится сильнее и восприимчивее. На менструальной крови даже делали привороты, а также гадали на будущее.

По этой причине не стоит никому "давать" свою менструальную кровь, в противном случае можно потерять женское счастье. Особую силу, по верованиям, имела кровь от первой менструации в жизни девушки.

Считалось, что во время менструации женщине не следует ходить в церковь, печь хлеб или делать заготовки на зиму. Даже существовала примета, что женщине нельзя готовить еду во время критических дней.

И сейчас некоторые женщины воздерживаются от таких процедур, как эпиляция или окрашивание волос.

Интересно, что у некоторых из таких примет есть зерно правды.

Что нельзя делать во время месячных согласно приметам:

  • Готовить еду, ведь она будет невкусной и быстро испортится.
  • Заниматься поливкой и посадкой овощей и корнеплодов, особенно не стоит иметь дело с луком и огурцами.
  • Делать дрожжевое тесто и выпекать хлеб.
  • Заниматься консервацией.
  • Резать пищу или забивать животных и птицу.
  • Смотреть на обнаженного человека или себя голую в зеркало и даже купать своих детей.
  • Подходить к емкостям, где бродят квас, вино, ведь они могут перекиснуть.
  • Посещать церковь.
  • Красить волосы и делать эпиляцию.

Какие приметы имеют рациональное зерно

  • Посещение церкви

Это верование родилось давно, когда еще не было современных средств гигиены. Так что женщина во время менструации или после родов (когда идут лохии) могла в прямом смысле "осквернить" пол храма. Сейчас такая установка устарела и потеряла смысл.

  • Приготовление пищи

Действительно, женщина из-за гормональных изменений в дни менструации может иметь видоизмененное восприятие вкуса. А вот относительно того, что еда быстро испортится, это скорее предрассудок.

  • Косметические процедуры

Во время критических дней может быть повышен болевой порог, поэтому некоторые виды эпиляции могут быть более болезненными. А краска на волосы, говорят парикмахеры, может плохо взяться.

Помните, что большинство этих примет все же не имеют рациональных пояснений. Так что верить в них или нет - только ваш выбор.

Раньше мы писали, что нельзя делать на свадьбе и перед ней, чтобы не навлечь беду и несчастье.

Также узнайте, какие вещи по приметам нельзя класть на кровать.

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