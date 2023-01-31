Почему яйца не советуют хранить в холодильнике? Это должен знать каждый

Обязательно ли хранить яйца в холодильнике

Практически все компании-производители холодильников предлагают отдельный лоток для яиц со всеми своими блоками. Считается, что охлаждение яиц защищает их от порчи и снижает риск пищевого отравления, вызванного сальмонеллезом, поскольку охлаждение контролирует размножение этой вредной бактерии.

Однако вот несколько аргументов за то, чтобы не оставлять яйца в холодильнике.

Яйца, хранящиеся при комнатной температуре, не портятся быстро. Не зря их в магазинах просто продают на прилавке, а не в холодильнике.

Многие рецепты выпечки рекомендуют использовать яйца, которые хранятся при комнатной температуре, поскольку они лучше сбиваются, чем хранящиеся в холодильнике.

Яйца, длительно находящиеся при низкой температуре, склонны к конденсации, когда их вынимают из холодильника и переносят в помещение с комнатной температурой. Это способствует росту бактерий на яичной скорлупе.

Яичная скорлупа очень хрупкая вещь, поэтому в холодильнике под влиянием резких температурных перепадов она становится чрезмерно хрупкой. В результате она может моментально треснуть, если холодное яйцо опустить в воду, даже не горячую.

То же произойдет, если сделать наоборот - теплое яйцо резко охладить, например, поставить в холодильник. Повреждения на яйце будут заметны невооруженным взглядом.

При длительном хранении яйца при низких температурах на скорлупе могут появиться трещины, там начнут образовываться и накапливаться бактерии. Есть риск, при разбивании яйца бактерии попадут сначала в яйцо, а затем и в наш организм.

Однако если вы подозреваете, что яйца могут быть заражены сальмонеллезом, то их обязательно хранить в холодильнике. Ибо при комнатной температуре они могут заразить другие яйца, в то время как охлаждение убьет вредные бактерии.