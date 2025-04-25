Что происходит, если пассажир умирает в самолете: правда без цензуры

Смерть в самолете - чрезвычайно редкое явление, но авиакомпании имеют четкий алгоритм действий в таких ситуациях. Как справиться с проблемой, которая возникла во время полной изоляции высоко в небе?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Huffpost рассказывает об алгоритме действия экипажа самолета в трагических случаях.

Когда случается невероятное

Смерть на борту самолета - редкое, но возможное событие, к которому авиакомпании готовятся заранее. Самые сложные ситуации возникают на дальних маршрутах, где нет возможности оперативно приземлиться. Такие случаи остаются крайне редкими, но каждый из них - это тест для всей команды.

Пассажиры, которые становятся свидетелями происшествия, могут переживать сильный стресс. Именно поэтому эмоциональная выдержка экипажа является такой же важной, как и четкость действий. Все действия на борту должны быть максимально осторожными и человечными.

Что делает экипаж

После сообщения об ухудшении состояния пассажира экипаж прежде всего пытается оказать первую помощь. Если среди пассажиров есть медик, его просят помочь. В случае необходимости связываются с врачами на земле через специальные каналы.

Если все усилия не дают результата, бортпроводники могут прекратить реанимацию, хотя официально констатировать смерть имеет право только врач. При этом экипаж должен придерживаться строгого протокола и действовать с уважением к человеку, независимо от обстоятельств.

Во многих авиакомпаниях на борту есть дефибрилляторы, кислородные маски и аптечки. Обучение экипажа включает и подготовку к таким чрезвычайным ситуациям.

Иногда полет в самолете становится слишком тяжелым испытанием для слабых здоровьем людей (фото: Freepik.com)

Куда девать тело на борту

После остановки реанимации встает непростой вопрос - что делать с телом? Если есть свободные места, его переносят в малолюдный ряд или изолированный отсек. Если такой возможности нет, человека оставляют в его кресле, пристегивают ремнем безопасности и накрывают одеялом.

Пассажиров рядом обычно пересаживают. Экипаж использует одноразовые перчатки и защитные средства для соблюдения гигиены. В некоторых самолетах предусмотрены специальные мешки и изоляционные материалы. Важно не только правильно среагировать, но и сохранить человеческое достоинство даже в таких обстоятельствах.

Что происходит после приземления

По прибытии самолет встречают соответствующие службы - медики, полиция, иногда консульские представители. Если смерть наступила во время полета, тело не покидает борт до прихода официальных лиц.

Других пассажиров обычно выпускают первыми, а спутникам умершего дают время и пространство для прощания. После происшествия авиакомпания может предложить психологическую поддержку как родственникам, так и членам экипажа.

Все действия документируются, а экипаж сдает отчет. Для работников это - не просто часть инструкции, а настоящее испытание эмоциональной выносливости.