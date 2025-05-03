Почему не всем делают пластику: врач объясняет, в каких случаях операция противопоказана

Слоссер рассказывает, что отказывает тем, кто не понимает, что хочет сделать, а также тем пациентам у кого видение своего тела не совпадает с реальными проблемами. В последнем случае врач имеет право направить пациента к другому специалисту - психологу или психотерапевту.

"Есть такие даже психологические расстройства, дисморфофобия, когда человек не воспринимает свое тело таким, как оно есть", - добавляет он.

Также Дмитрий Слоссер отказывается от операций, когда пациент хочет получить неестественные формы. В таком случае можно просто пойти к другому специалисту, ведь медицинских противопоказаний это не касается

Однако большинство пациентов, которые получают отказы, - это те, кому еще рано делать пластические операции.

"К моему большому сожалению, пластическая хирургия все больше молодеет. Колоть что-то начинают с 16-17 лет, а делать пластику лица уже думают с 28 лет. Как по мне, это немножко преувеличение показаний и, конечно, я таким пациентам или отказываю, или предлагаю побегать лет 10-20-30, и тогда уже приходить", - объясняет хирург.

Возраст - не всегда противопоказание

В практике Дмитрия Слоссера были случаи, когда нужно было делать исключения для несовершеннолетних пациентов.

"Когда начинает расти грудь. Это называется ювенильная гигантомастия. Девочка молодая, красивая, и у нее девятый размер груди. Это трудно ходить. Ну, и надо делать операцию", - приводит пример он.

В младшем возрасте причиной для вмешательства пластического хирурга может стать, например, лопоухость. Операцию делают перед тем, как ребенок пойдет в школу, чтобы избежать насмешек над ним.

Но пластическая хирургия часто не только желание молодежи.

"Бывают пациенты, которые в старшем возрасте принимают решение сделать операцию. У меня были пациенты, которым под 50 лет, и они хотели сделать увеличение груди. Никогда бы не подумал, что в 74 года кто-то мечтает всю жизнь о ринопластике. Бывают такие", - делится Слоссер.