Почему все в восторге от символичного платья Сидни Суини на Met Gala 2025
Сидни Суини стала одной из главных звезд красной дорожки Met Gala 2025. Ее платье произвело фурор не только благодаря эффектному дизайну, но и глубокому символизму.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WWD решило подробнее рассказать, что значит наряд актрисы.
Какое платье выбрала Сидни Суини
Актриса появилась на синей дорожке Met Gala 2025 в длинном черном платье, которое было полностью расшитое блестками - это создает эффект мерцания и роскоши. Платье имеет интересный вырез на декольте, придающий пикантности образу, а также небольшой шлейф.
Особое внимание привлекает массивное золотое украшение, которое придает образу изысканности и оригинальности.
Свой лук актриса дополнила лаконичной прической - Сидни Свиньи собрала волосы в хвост, а несколько прядей спереди уложила с помощью лака. Это открыло ее лицо и подчеркнуло макияж с акцентом на глаза.
В общем, образ Сидни Суини выглядит очень эффектно и соответствует атмосфере Met Gala, где знаменитости демонстрируют свои самые яркие и смелые наряды. Ее черное блестящее платье в сочетании с золотым украшением производит незабываемое впечатление.
Сидни Суини (фото: Getty Images)
В чем символизм платья Сидни Суини
Актриса отдала дань уважения голливудской звезде Ким Новак, известной по главной роли в психологическом триллере Альфреда Хичкока 1958 года "Головокружение".
Новак была одета в похожее платье в фильме "Легенда о Лайле Клэр" 1967 года.
Ким Новак (фото: Getty Images)
Дело в том, что Сидни сыграет Новак в будущем фильме "Скандал". Это режиссерский дебют Колмана Доминго, исследующий романтические отношения между актрисой Ким Новак и певцом Семми Дэвисом-младшим, участником легендарного Rat Pack. Их межрасовый роман в 1957 году вызвал волну критики и угроз - в частности, со стороны руководства киностудий.
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