Почему у винной бутылки вогнуто дно? Вы будете удивлены ответом

Бутылки для вина из стекла имеют вогнутое дно - углубление бывает больше или меньше, а совсем плоское - почти не бывает. И это не просто такой интересный дизайн и углубление в бутылке винной имеет интересное происхождение, объяснение и даже название.

Для чего в бутылках делают вогнутое дно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Onet.

Незаметное с первого взгляда углубление в винной бутылке имеет интересное название - пунт или понтель. Существует много удивительных теорий, для чего оно существует.

В прошлом бутылки для вина изготавливали вручную стеклодувы. Во время работы они не могли держать горячие бутылки, потому что обжигались ими. Поэтому они держали их с помощью длинного прута. Вот с тех пор и появилось углубление/

А потом выяснилось, что эта ямка в дни делает саму бутылку более устойчивой и она лучше стоит на поверхности.

Сейчас большинство винных бутылок производится машинным способом, и нет проблем получить гладкое дно. Однако в большинстве случаев традиция сохранилась, и сегодня очень много вина разливается именно в бутылки с выемкой.

Кстати, и сейчас это углубление имеет свое значение. Вогнутое дно делает форму бутылки более устойчивой к высокому давлению и более долговечной. Углубление также может облегчить удержание бутылки во время наливания напитка. В ямку можно вставить большой палец, а остальными держать в основе бутылки.

Есть и еще одна теория - углубление в дни позволяет лучше справляться с осадком. Он скапливается в тесных углах и не дает ему снова смешаться с вином. А еще такая структура бутылки позволяет напитку быстрее охладиться. Ибо есть просто большая площадь контактирующей с жидкостью поверхности.

Бутылку с вогнутым дном значительно легче чистить, чем бутылку с плоским дном.

Есть и минусы. Например, то, что для создания бутылки с вогнутым дном уходит немного больше материала, поэтому она дороже.