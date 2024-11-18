Почему шеф-повар носит большой белый колпак? Дело не только в гигиене

Вы когда-нибудь задумывались, почему шеф-повара часто носят большие шапки? Оказывается, это не просто модный аксессуар. Он выполняет еще много других важных функций.

О том, почему белый колпак стал неотъемлемой частью имиджа шеф-повара, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на книгу Франсуа-Режи Годри "Париж на тарелке".

Белая поварская шапочка преимущественно у нас ассоциируется именно с шеф-поварами. И история возникновения, а также именно такой дизайн - очень интересны. Ибо этот предмет спецодежды поваров имеет гораздо более интересное значение, чем мы всегда думали.

Гигиена

Конечно, повар носит шапочку из соображений гигиены. Считается, что именно это стало первой причиной - чтобы удерживать волосы или впитывать поты поваров, работавших в закрытых помещениях с горячими плитами и паровыми кастрюлями. Черные или белые шляпы из мягкого хлопка выполняли прежде всего утилитарную функцию.

Колпак босса

Изобретение белого колпака в 1820 году приписывают Антонену Карему, работавшему в то время в Вене. Он был воодушевлен военной униформой во время Венского конгресса и разработал жесткую кепку безупречного белого цвета с картонным краем.

Он символизирует вид шеф-повара и чистой его работы, которая видна на тарелке. А еще это был способ унифицировать наряды кухонных работников и придать им свой неповторимый стиль.

А другой шеф-повар, Огюст Эскофье, придал шляпе окончательную форму, простую и плиссированную, синоним простоты и чистоты. Его начали носить парижские команды, прежде чем он попал на голову каждого шеф-повара в мире.

Охлаждение и статус

Чем выше шляпа - тем выше уровень инициации у босса. Расширенный вверх, он должен охлаждать человека, который его носит. Этого бы точно не возразил Карем, очевидно, никогда не снимавший свой 45-сантиметровый колпак.

Умение

Складки на шляпе, сначала накрахмаленные и выглаженные, скрывают несколько мифов. По некоторым данным, они отражают количество известных повару рецептов, многолетний опыт или количество способов приготовления яиц (сначала их было сто). В 1970-х годах появились шляпы из вискозы и одноразовые шапки.

Стиль

Сегодня большинство шеф-поваров носят головные уборы только во время официальных выступлений. Бандана, специальная бейсболка или даже обнаженная голова - постепенно вытеснили белые, жесткие и непрактичные колпаки, модернизируя внешность поваров.