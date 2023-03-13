Что губит рассаду и как этого не допустить: тревожные признаки и способы спасти растения

Рассада при выращивании требует внимания и ухода, так как молодые растения при недостатке питательных веществ становятся уязвимыми перед грибковыми заболеваниями и могут быстро зачахнуть.

Что поможет защитить рассаду от угрозы и как предотвратить гибель нежной лестницы, описано в материале профильного издания " Сад и огород ".

Признаки, что рассада погибает:

стали желтеть нижние листья,

появление фиолетового оттенка,

стали сохнуть края и появляются пятна,

возникло утончение стебля у корня.

Рассмотрим каждый "симптом" детальнее, а также методы лечения растения.

Чаще всего рассада желтеет от недостатка подкормки, некачественной почвы, недостатка света и влаги.

Если рассада медленно растет, у нее желтеют нижние листья, а верхние становятся блекло-зеленого цвета - у молодого растения дефицит азота. От нехватки этого элемента часто страдают томаты, перцы, баклажаны.

Справиться с проблемой поможет опрыскивание растения раствором мочевины. Для этого следует 1,5 г сухого вещества растворить в 1 литре воды.

От недостатка фосфора и охлаждения корней стебли и листьев посадочного материала становятся красного или фиолетового оттенка, а также скручиваются и опадают. В случае, если подложенный утеплитель под емкости с побегами не решает проблему, нужно внести фосфорное удобрение.

Готовят фосфорную суспензию для рассады по такому рецепту: 2 ст.л. гранул суперфосфата нужно залить 300 мл кипятка, и оставить настаиваться в тепле в течение дня. Далее 150 мл полученной жидкости нужно развести в ведре воды, а раствор нужно использовать до лета.

При дефиците калия на рассаде желтеют и сохнут края листьев, а на самой листовой пластине выступают светлые и красные пятна.

Для восполнения недостачи этого элемента у молодых растений нужно приготовить специальный питательный раствор, разведя 1,5 г сульфата калия в 1 л воды, после чего поливать рассаду таким составом.

Гниль корневой шейки растений приводит к истончению и потемнению стебля, а называется такой недуг "черная кожа". Провоцирует проблему грибок, что поражает рассаду, и способен погубить всю лестницу. Болезни часто подвергаются овощные и цветочные культуры.

Для профилактики "черной ножки" семена перед посевом советуют выдержать в растворе марганцовки или замочить в специальном препарате "Фитоспорин".

Через сутки после пикировки сеянцев также следует обработать почву профилактическим составом, причем - не затрагивая листиков.

Также для недопущения заболевания растений можно использовать торфяные горшки и таблетки для выращивания вместо деревянных ящиков и пластиковых емкостей.

Добавим, что если больные ростки не удается вылечить, их следует удалить, чтобы не заразилась вся рассада.