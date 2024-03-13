7 фраз, которые дети никогда не должны говорить родителям

Наладить отношения с родителями может быть сложным делом. Есть определенные фразы, которые дети не могут говорить своим родителям, ведь так вы можете обидеть их.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Hackspirit .

Психологи назвали фразы, которых вам следует избегать в разговоре с родителями.

"Ты не понимаешь"

Специалисты говорят, что общение является ключом к здоровым отношениям. Но сказать родителям, что они чего-то не понимают, может закрыть дверь для любого содержательного разговора.

По сути это говорит им, что они не могут понять вашей ситуации или чувств, а это может показаться пренебрежительным и оскорбительным.

Следует знать, что дело не в том, чтобы выиграть спор, речь идет о поддержке здоровых отношений с родителями.

"Я тебя ненавижу!"

Во время споров эмоции легко одерживают верх, ому вы можете сказать неприятные слова.

Если вы разочарованы или злы, попытайтесь выразить, почему вы так себя чувствуете, вместо того, чтобы прибегать к оскорбительным словам. Сейчас это может быть непросто, но это очень важно для поддержания здоровых отношений с родителями.

"Мне не нужны ваши советы"

Многолетний опыт родителей может спасти вас от ошибок.

Родители обычно дают советы по любви и заботе о благополучии. Прислушиваться к ним не означает, что вы должны слепо следовать их советам, но признание этого может помочь в укреплении ваших отношений с ними.

Поэтому в следующий раз, когда ваши родители дадут какой-то совет, вместо того чтобы категорически отбросить его, хорошо подумайте.

"Это моя жизнь"

Каждый человек имеет право распоряжаться своей жизнью сам. Однако эта фраза может показаться пренебрежительной, особенно когда ее говорят родителям.

Поэтому вместо того, чтобы прямо говорить: "Это моя жизнь", выразите благодарность за их заботу и заверьте их в своей способности делать ответственный выбор.

Это может показаться нелогичным, но такой подход может привести к большему пониманию и меньшему конфликту в отношениях с родителями.

"Почему ты не можешь быть таким, как другие родители?"

Сравнивать своих родителей с другими нельзя, ведь это может оскорбить их.

Вместо того чтобы сравнивать, нужно признать их уникальный стиль воспитания и ценить их такими, какие они есть.

Помните, что эффективное общение является ключевым в поддержании здоровых отношений с родителями.

"Ты ужасный отец"

Это одно из самых болезненных вещей, которые вы можете сказать своим родителям.

Вместо того чтобы делать такие строгие суждения, отдайте предпочтение откровенным разговорам о конкретных проблемах. Например, "Мне было больно, когда ты это сделал, можем ли мы поговорить об этом?" с большей вероятностью приведет к пониманию и решению.

"Во всем ты виноват"

Обвинение родителей во всем, что идет не столько в вашей жизни, может серьезно испортить ваши отношения с ними.

Обвинение других в ваших проблемах никак не решает проблемы. Это мешает нам получить ценные уроки и внести необходимые изменения.

Лучше открыто поговорить о своих чувствах и проблемах.