Идеальность не всегда хорошо: как перфекционизм может навредить здоровью
Зачастую перфекционизм воспринимают как положительную характеристику личности. Перфекционизм может действительно мотивироваться к результату, однако следует рассмотреть и минусы такого состояния.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Что такое перфекционизм
Это стремление человека быть безупречным, идеальным во всем. Склонность ставить перед собой слишком высокие стандарты и нереалистичные ожидания, что сопровождается чрезмерно критической самооценкой и акцентом на неудачах.
Часто перфекционизм становится препятствием в жизни. Поскольку даже в случае достижения желаемой цели, настроение и состояние человека испытывают негативное влияние от постоянной самокритики.
10 признаков, по которым можно распознать перфекционизм
- завышенные требования к себе и окружение
- стремление никогда не ошибаться и избегать неудач
- высокая самокритичность
- склонность обесценивать свои достижения и только временное удовлетворение от результата
- прокрастинация
- повышенная тревожность и часто - плохое настроение
- страх неизвестности и нового опыта
- чрезмерное внимание к деталям и сомнениям в процессе поиска "идеального" решения задачи
- чрезмерный контроль и проверки результата
- мышление по принципу "все или ничего"
Ошибки - это часть жизни каждого человека, ведь без них мы не могли бы учиться и получать уникальный жизненный опыт.
Эксперты говорят, что воспитание может влиять на формирование перфекционизма.
Прежде всего, речь идет о примере родителей - маленькие дети и подростки "моделируют" поведение родителей относительно их отношения к себе, другим и рабочим делам. Соответственно, перфекционизм может формироваться следующим образом.
Также родители могут воспитывать ребенка "быть идеальным". Перфекционизм может дополнительно усиливаться, когда родители хотят мотивировать ребенка, сравнивая его с другими.
Может ли перфекционизм привести к психическим расстройствам
Перфекционизм может способствовать развитию депрессии, тревожных расстройств, нарушений пищевого поведения, обсессивно-компульсивного расстройства, выгоранию, чувству вины, сложностей в адаптации и т.п.
Это весомый повод вовремя обращаться за квалифицированной психотерапевтической помощью в случае, когда перфекционизм оказывает существенное влияние на жизнь.
Вот как перфекционизм может влиять на благосостояние человека:
- страх ошибок и неудач мешает развитию - пробовать новое, получать жизненный опыт и формировать новые навыки
- из-за опасений ошибиться перфекционисты обычно избегают новых для себя решений
- перфекционизм мешает наслаждаться настоящим моментом
- человек имеет сложности на старте любой активности из-за опасений, что не получится сделать идеально
- ощущение дистресса, когда человек или другие не отвечают ожиданиям. Вместе с высокими требованиями и реакцией окружения, это может повлечь за собой проблемы в отношениях
- чрезмерная трата времени, внутренних ресурсов и усилий
Как помочь себе
Осознайте проблему
Проанализируйте влияние последствий перфекционизма на вашу жизнь и попытайтесь исследовать, какие факторы могли способствовать его развитию. Выпишите преимущества и недостатки перфекционизма в конкретном случае.
Уменьшите катастрофизацию
Попытайтесь понять, чего именно вы боитесь, если ваша эффективность будет ниже ваших нереалистически высоких стандартов. Что же может произойти и насколько это возможно? И если это произойдет, как можно с этим справиться?
Следует четко определить для себя приоритеты и планируйте задачи с учетом необходимого времени и усилий.
Важна не только цель, но и пройденный к ней путь. Учитесь наслаждаться процессом и ценить нынешний момент.
Напоминайте себе, что это решение или результат - лучшее, что вы можете сделать в этот период жизни и при тех обстоятельствах, в которых вы находитесь.
Заботьтесь о здоровье, самочувствии и достаточном отдыхе.
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