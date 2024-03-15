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Идеальность не всегда хорошо: как перфекционизм может навредить здоровью

Пятница 15 марта 2024 14:58
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Идеальность не всегда хорошо: как перфекционизм может навредить здоровью Как манипуляция вредит психологическому здоровью (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зачастую перфекционизм воспринимают как положительную характеристику личности. Перфекционизм может действительно мотивироваться к результату, однако следует рассмотреть и минусы такого состояния.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".

Что такое перфекционизм

Это стремление человека быть безупречным, идеальным во всем. Склонность ставить перед собой слишком высокие стандарты и нереалистичные ожидания, что сопровождается чрезмерно критической самооценкой и акцентом на неудачах.

Часто перфекционизм становится препятствием в жизни. Поскольку даже в случае достижения желаемой цели, настроение и состояние человека испытывают негативное влияние от постоянной самокритики.

10 признаков, по которым можно распознать перфекционизм

  • завышенные требования к себе и окружение
  • стремление никогда не ошибаться и избегать неудач
  • высокая самокритичность
  • склонность обесценивать свои достижения и только временное удовлетворение от результата
  • прокрастинация
  • повышенная тревожность и часто - плохое настроение
  • страх неизвестности и нового опыта
  • чрезмерное внимание к деталям и сомнениям в процессе поиска "идеального" решения задачи
  • чрезмерный контроль и проверки результата
  • мышление по принципу "все или ничего"

Ошибки - это часть жизни каждого человека, ведь без них мы не могли бы учиться и получать уникальный жизненный опыт.

Эксперты говорят, что воспитание может влиять на формирование перфекционизма.

Прежде всего, речь идет о примере родителей - маленькие дети и подростки "моделируют" поведение родителей относительно их отношения к себе, другим и рабочим делам. Соответственно, перфекционизм может формироваться следующим образом.

Также родители могут воспитывать ребенка "быть идеальным". Перфекционизм может дополнительно усиливаться, когда родители хотят мотивировать ребенка, сравнивая его с другими.

Может ли перфекционизм привести к психическим расстройствам

Перфекционизм может способствовать развитию депрессии, тревожных расстройств, нарушений пищевого поведения, обсессивно-компульсивного расстройства, выгоранию, чувству вины, сложностей в адаптации и т.п.

Это весомый повод вовремя обращаться за квалифицированной психотерапевтической помощью в случае, когда перфекционизм оказывает существенное влияние на жизнь.

Вот как перфекционизм может влиять на благосостояние человека:

  • страх ошибок и неудач мешает развитию - пробовать новое, получать жизненный опыт и формировать новые навыки
  • из-за опасений ошибиться перфекционисты обычно избегают новых для себя решений
  • перфекционизм мешает наслаждаться настоящим моментом
  • человек имеет сложности на старте любой активности из-за опасений, что не получится сделать идеально
  • ощущение дистресса, когда человек или другие не отвечают ожиданиям. Вместе с высокими требованиями и реакцией окружения, это может повлечь за собой проблемы в отношениях
  • чрезмерная трата времени, внутренних ресурсов и усилий

Как помочь себе

Осознайте проблему

Проанализируйте влияние последствий перфекционизма на вашу жизнь и попытайтесь исследовать, какие факторы могли способствовать его развитию. Выпишите преимущества и недостатки перфекционизма в конкретном случае.

Уменьшите катастрофизацию

Попытайтесь понять, чего именно вы боитесь, если ваша эффективность будет ниже ваших нереалистически высоких стандартов. Что же может произойти и насколько это возможно? И если это произойдет, как можно с этим справиться?

Следует четко определить для себя приоритеты и планируйте задачи с учетом необходимого времени и усилий.

Важна не только цель, но и пройденный к ней путь. Учитесь наслаждаться процессом и ценить нынешний момент.

Напоминайте себе, что это решение или результат - лучшее, что вы можете сделать в этот период жизни и при тех обстоятельствах, в которых вы находитесь.

Заботьтесь о здоровье, самочувствии и достаточном отдыхе.

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