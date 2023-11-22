Почему от красного вина часто бывает головная боль? Ученые нашли простой ответ

По словам ученых, такая головная боль может быть связана с влиянием на метаболизм алкоголя молекул флаванол, содержащихся в красном вине. Это флаванол называется кверцетином. Он присутствует во всех видах фруктов и овощей, включая виноград.

Кверцетин считается полезным антиоксидантом и доступен даже в виде добавок в пищу. Но из-за взаимодействия с алкоголем свойства молекулы изменяются. В организме кверцетин превращается в глюкуронид кверцетина, блокирующего метаболизм алкоголя.

В результате в организме начинается скапливаться токсин ацетальдегида. Это может приводить к покраснению кожи, головной боли и тошноте.

Ученые отмечают, что у более восприимчивых к кверцетину людей могут развиваться быстрые реакции - головные боли, мигрени или другие факторы.

Концентрация кверцетина в красном вине зависит от разных факторов. Этот флаванол производится в винограде под влиянием солнечных лучей. Поэтому в сортах, гроздья которых растут под открытым небом, кверцетина больше. Содержимое вещества в вине также во многом зависит от способа производства, включая контакт с кожей во время ферментации, процессов облагораживания и выдержки.

В будущем ученые планируют выяснить, что именно влияет на возникновение боли: повышение концентрации в организме кверцетина или связанного с ним ацетальдегида. В зависимости от полученных результатов, можно будет подумать о разработке лечения против винных болей или безопасные виды красного вина.