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Эти 8 привычек могут продлить вашу жизнь после 40 на пару десятков лет: вы будете здоровее и крепче

Пятница 10 ноября 2023 14:02
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Эти 8 привычек могут продлить вашу жизнь после 40 на пару десятков лет: вы будете здоровее и крепче КАкие привычки увеличат вашу продолжительность жизни (freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

Специалисты из Американского общества питания представили новое исследование, которое изучало поведение людей. Согласно этому исследование, есть привычки, которые могут увеличить продолжительность жизни на 20 с лишним лет. И это будет здоровая и насыщенная жизнь.

Какие именно привычки помогут вам стать здоровее и увеличить продолжительность жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой данные исследования в журнале Nutrition.

Самые важные 8 факторов

В экспериментах приняли участие более 700 000 человек из программы "Миллион ветеранов" в возрасте от 40 до 99 лет. Были также использованы данные участников из медицинских записей с 2011 по 2019 год.

Согласно результатам исследования, существует 8 факторов образа жизни, на которых следует сосредоточиться, чтобы увеличить ее продолжительность.

  • Упражнения (зарядка, физическая активность, спорт)
  • Хорошие социальные отношения
  • Хорошая гигиена сна
  • Отказ от злоупотребления алкоголем
  • Соблюдение здорового питания
  • Отказ от курения
  • Снижение уровня стресса до минимального
  • Нет зависимости от апиоидов

По данным ученых, люди с этими 8 привычками в возрасте 40 лет значительно увеличивали свою продолжительность жизни по сравнению с теми, кто не перенял ни одну из этих привычек. У женщин количество лет увеличилось на 21 год, у мужчин - примерно на 24 года.

При этом уровень смертности у людей с такими привычками снизился на 13% за период исследования.

Начинать никогда не поздно

Исследователи утверждают, что понимания преимуществ, необязательно следовать сразу всем 8 пунктам сразу и начинать можно в любом возрасте, даже после 40 лет.

Естественно, чем раньше начать соблюдать такие привычки - тем лучше, но, если вы уже перешли 40-летний рубеж, для вас еще не все потеряно.

Что дает высокий риск смертности

Все 8 практик очень важны для долголетия и здоровья, но некоторые из них приводят к риску ранней смертности. Например, многолетний опыт курения, употребление апиоидов и недостаточное количество физических упражнений. С этими тремя факторами риск ранней смерти увеличивается на 30-45%.

Для людей старшего возраста имеет большое значение физическая активность. Регулярные упражнения дают очень много преимуществ - они помогают оставаться бодрым, поддерживать здоровье и физическую форму, позволяет людям быть независимыми от других и предотвращают падения. Также физические упражнения благотворно влияют и психологическое здоровье.

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