За словами вчених, такий головний біль може бути пов'язаний із впливом на метаболізм алкоголю молекул флаванол, що містяться у червоному вині. Це флаванол називається кверцетином. Він присутній у всіх видах фруктів та овочів, включаючи виноград.

Кверцетин вважається корисним антиоксидантом і доступний навіть як добавок в їжу. Але через взаємодію Космосу з алкоголем властивості молекули змінюються. В організмі кверцетин перетворюється на глюкуронід кверцетину, що блокує метаболізм алкоголю.

В результаті в організмі починається накопичуватися токсин ацетальдегіду. Це може призводити до почервоніння шкіри, головного болю та нудоти.

Вчені відзначають, що у сприйнятливіших до кверцетину людей можуть розвиватися швидкі реакції - головний біль, мігрені або інші фактори.

Концентрація кверцетину у червоному вині залежить від різних факторів. Цей флаванол виробляється у винограді під впливом сонячних променів. Тому в сортах, грона яких ростуть просто неба, кверцетину більше. Вміст речовини у вині також багато в чому залежить від способу виробництва, включаючи контакт зі шкірою під час ферментації, процесів облагороджування та витримки.

У майбутньому вчені планують з'ясувати, що впливає на виникнення болю: підвищення концентрації в організмі кверцетину або пов'язаного з ним ацетальдегіду. Залежно від отриманих результатів, можна буде подумати про розробку лікування проти винного болю або безпечні види червоного вина.