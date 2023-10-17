Почему учителя за границей не задают домашних заданий: это следует знать родителям

Часто за границей учителя не задают в школах домашние задания детям. Это объясняют тем, что такие задания не помогут улучшить успеваемость учеников.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт We are teachers .

Стоит ли учителям задавать задание

Американская учительница Кимми Финк рассказала, что выполнение задания на дому не всегда полезно.

По словам Финк, нет убедительных доказательств того, что домашняя работа улучшает успеваемость учеников. Исследования показали, что у младших школьников связь между достижениями и домашним заданием отсутствует вообще, а для старших учеников она существует, но не сильная - больше задач не всегда приводит к высшему баллу.

Часто родители призывают задавать домашнюю работу, аргументируя это тем, что "еще я могу узнать, чему учат моего ребенка". Однако это не единственный способ, который поможет показать уровень знаний школьника.

Учительница добавила, что родители - первые учителя ребенка и они не имеют педагогического образования и не обладают таким же уровнем знаний. К тому же часто у взрослых существует мнение, что если они ходили в школу, то знают, как должно проходить обучение.

"Еще одна причина, почему мы не даем домашнее задание домой - защитная. Например, мы не хотим, чтобы родители вводили традиционный алгоритм сложения с перегруппировкой до того, как учителя не убедятся, что дети усвоили материал, который изучали в классе", - рассказала учительница.

Почему домашние задания негативно влияют на детей

Директор Центра детской психологии Новой Англии и редактор исследования о домашней работе Стефан Дональдсон-Прессман назвал множество доказательств того, что домашние задания негативно влияют на отношение детей к школе, их оценки, уверенность в себе, социальные навыки и качество жизни.

Кимми Финк добавила, что родителям, требующим домашних заданий для детей, следует помнить, что не все семьи находятся в такой ситуации, как и они. Некоторые родители не работают по графику с 9 до 17, поэтому не удается должным образом выполнять с детьми задания.

К тому же, даже те, кто работает не в восторге от того, что когда приходят домой после долгого рабочего дня, вынуждены бороться с детьми за выполнение домашнего задания.

В частности, вместо того чтобы нервно выполнять домашние задания с детьми, учительница советует полезно провести время с семьей. Родители с детьми могут: