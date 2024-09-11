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Как не "сгореть" от стресса на работе: простой способ из пяти упражнений от психологов

Среда 11 сентября 2024 09:05
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Как не "сгореть" от стресса на работе: простой способ из пяти упражнений от психологов Какой метод поможет справиться со стрессом на работе (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Даже любимая работа может иногда вызывать стресс - из-за большого количества задач, из-за звонков и общения. А иногда стресс может вызвать страх, что вы не справитесь или не успеете сделать необходимое к назначенному сроку.

Как справиться со стрессом на работе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Nypost.

Что это за метод борьбы со стрессом

В течение многих лет лицензированный брачный и семейный психотерапевт и основательница Центра тревоги Missing Peace Лаура Роудс-Левин пыталась донести до сведения, что задействование пяти чувств может помочь вам снизить стресс на работе. Этот метод она называет "телесностью".

"Речь идет о том, чтобы попасть в ваше тело, и ваши пять органов чувств - лучший способ это сделать. Последнее, что нужно нашему стрессу, это думать о себе", - говорит специалист.

Лицензированный клинический психолог из Нью-Йорка доктор Хезер Стивенсон объясняет, что вы можете использовать свои пять органов чувств, чтобы помочь изменить сенсорный сигнал, который получает ваше тело и активирует вашу нервную систему и сообщая тело, что безопасно расслабиться и замедлить темп. Это физиологический способ организма реагировать как на стресс, так и на положительные показатели.

"Когда ваше тело переживает стресс, это похоже, что ваша внутренняя система срабатывает сигналами тревоги, которые вызывают предупреждение, которое начинает влиять на то, как ваш мозг и тело реагируют на повышение уровня кортизола. Практика использования ваших пяти чувств для уменьшения стресса и угнетение нервной системы является частью как внимательности, так и упражнений соматической терапии", - объясняет Стивенсон.

Что нужно сделать для уменьшения стресса

Оказалось, чтобы прийти в себя и сосредоточиться нужно влиять на органы чувств. А для этого нужно выполнить следующие упражнения:

Понюхать запах чего-нибудь острого или пикантного: это может быть аромат мяты, имбиря, лаванды или цитрусовых. Можно держать в ящике рабочего стола маленькие бутылочки с ароматами.

Запах цитрусового фрукта, например апельсина или грейпфрута или эфирного масла, розмарина или лаванды в течение нескольких секунд снижает стресс, уровень кортизола и даже способен снизить артериальное давление.

Прикоснуться к чему-то приятному: например, к мягкому одеялу или шелковой подушки. Подойдут даже простые объятия.

"Другой способ - это глубокое давление, которое вы получаете от использования тяжелого одеяла или крепких объятий - это посылает сигналы вашему мозгу, чтобы помочь успокоиться и расслабиться", - советует Стивенсон.

Слушать звуки природы: например, звуки грозы, дождя, волн океана или потрескивание огня. Внимательно слушайте и представьте, что вы переноситесь куда-то далеко. Кстати, засыпать под звуки природы тоже очень полезно.

Полюбуйтесь природой: в обеденный перерыв сходите в ближайший парк и просто наблюдайте за природой. Посчитайте сколько цветов растет на клумбах, сосчитайте деревья, растения. Если где-то рядом есть озеро – вообще замечательно.

Визуализируйте свои чувства: создайте образ приятного места и попробуйте описать, что вы видите, слышите, какие запахи чувствуете.

"Это помогает людям полностью погрузиться в картину, будто они там были в этот момент, и может быть отличным упражнением, чтобы потренироваться взять умственный отпуск и снять стресс", - говорит Стивенсон.

Раньше мы писали о том, что делать, если на работе очень хочется спать.

А также рассказывали о том, что такое визуальный шум и почему он портит настроение и психику.

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