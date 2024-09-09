Apple презентовала новый iPhone 16: как выглядит, характеристики и фото

Apple представила новую линейку iPhone 16 во время презентации Glowtime в понедельник, 9 сентября, в калифорнийском кампусе Apple Park.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный YouTube-канал Apple.

iPhone 16 и iPhone 16 Plus

Apple представила новые iPhone 16 и iPhone 16 Plus на мероприятии, которые имеют водо- и пылезащитный дизайн и новые цвета, включая ультрамарин, бирюзовый и розовый.

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iPhone 16 имеет 6,1-дюймовый дисплей, в то время как iPhone 16 Plus имеет 6,7-дюймовый дисплей. Оба могут достигать яркости до 2000 нит и снижаться до одного нита в темноте.

Кнопка действия также нашла свое место в этой серии iPhone и является такой же настраиваемой, как и та, которую мы видели на прошлогодних iPhone Pro-моделях.

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Также есть новая легкодоступная кнопка управления камерой, которая позволяет быстро получить доступ к камере и управлять ею с помощью свайпа пальцем.

Пользователи также могут использовать этот инструмент для доступа к Visual Intelligence, функции на базе искусственного интеллекта, доступной в iOS 18, которая может рассказать вам больше о любом объекте, на который вы наводите камеру. Она похожа на Google Lens и может выполнять такие действия, как добавление дат событий в ваш календарь после того, как вы наведете камеру на листовку, которую видите на улице.

Массив камер на стандартных моделях iPhone 16 включает основной 48-мегапиксельную матрицу, 12-мегапиксельный телеобъектив и новую ультраширокую камеру с макрорежимом. Этот массив также сможет снимать пространственные фотографии, которые можно просматривать на Apple Vision Pro.

Обе стандартные модели iPhone 16 работают на новом чипе A18, который имеет 16-ядерный нейронный движок, оптимизированный для генеративных моделей. Внутренняя часть оснащена 6-ядерным процессором и 5-ядерным графическим процессором, оба из которых будут иметь решающее значение для питания всех новых функций Apple Intelligence, поступающих в iOS 18.

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По словам Apple, как iPhone 16, так и 16 Plus имеют более крупные аккумуляторы, чем их предшественники, и в сочетании с повышением эффективности, добавленной от чипсета A18 и улучшений iOS 18, должны обеспечить гораздо более длительный срок службы батареи в целом (хотя Apple не предоставила точную оценку).

Оба iPhone 16 и 16 Plus доступны для предварительного заказа сегодня, начиная с 799 и 899 долларов соответственно, и будут широко доступны 20 сентября.

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iPhone 16 Pro and iPhone 16 Pro Max

Дизайн моделей Pro

Модели Pro немного выше и шире, а стандартные модели iPhone 16 имеют переработанный вырез камеры, который расположен вертикально, а не по диагонали.

В дизайне внешней камеры моделей iPhone 16 Pro мало изменений, Apple продолжает использовать квадратный выступ камеры, в котором размещаются три объектива.

Изменения размера iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro будет имеет дисплей размером 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max имеет дисплей размером 6,9 дюйма.

С увеличением размера дисплея также увеличились размеры корпуса iPhone. Обе модели выше и шире, чем модели iPhone 15 Pro, а толщина осталась прежней, но вес немного стал больше из-за увеличения размера.

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Технология дисплея

OLED-панели iPhone 16 использовуют технологию микролинз для повышения яркости и снижения энергопотребления. Микролинзовые массивы или MLA используют однородный рисунок из миллиардов линз внутри панели для уменьшения внутреннего отражения. Отраженный свет увеличивает воспринимаемую яркость без увеличения энергопотребления.

OLED-дисплеи, используемые в линейке iPhone 16, более энергоэффективными благодаря улучшенным материалам.

Чипы серии A

Все четыре модели iPhone 16 будут использовать один и тот же чип следующего поколения A18? но iPhone 16 Pro и Max используют А18 Pro.

Чипы A18 с меньшим количеством ядер GPU используются для моделей ‌iPhone 16‌, в то время как чипы с лучшим GPU могут используются для моделей iPhone 16 Pro.

Чип следующего поколения A18 iPhone 16 Pro включает модернизированный нейронный процессор с "значительно" большим количеством ядер. Это позволит улучшить производительность искусственного интеллекта и машинного обучения, а также, как ожидается, иметь больший размер кристалла.

Тепловые улучшения

Модели iPhone 16 будут включают новую тепловую конструкцию для борьбы с перегревом. Apple работаланад графеновой тепловой системой для моделей iPhone 16, а модели iPhone 16 Pro также включают металлический корпус аккумулятора, который улучшит рассеивание тепла.

Графен обладает более высокой теплопроводностью, чем медь, используемая в теплоотводах iPhone.

Модели iPhone 16 включают более крупный графитовый лист внутри для уменьшения тепла и устранения потенциального перегрева от чипа Apple silicon.

Оперативная память

Стандартные модели iPhone 16 обновлены до 8 ГБ оперативной памяти по сравнению с 6 ГБ в моделях iPhone 15. Это означает, что все четыре модели iPhone 16 предлагают 8 ГБ оперативной памяти.

Модемы 5G

Модели iPhone 16 Pro оснащены модемом Qualcomm Snapdragon X75, обеспечивающим более быструю и эффективную связь 5G.

Qualcomm X75 поддерживает стандарт "5G Advanced" с улучшениями искусственного интеллекта и машинного обучения для усовершенствования 5G, поэтому Apple позиционирует модели iPhone 16 Pro как имеющие подключение "5G Advanced".

Стандартные модели iPhone 16 используют чип Qualcomm X70, который уже использовался в моделях iPhone 15.

Wi-Fi 7

Модели iPhone 16 Pro используют технологию Wi-Fi 7 следующего поколения, которая обеспечит скорость передачи данных не менее 30 гигабит в секунду и может достигать 40 Гбит/с.

Wi-Fi 7 также может использовать каналы 320 МГц и поддерживает технологию квадратурной амплитудной модуляции (QAM) 4K, что в конечном итоге обеспечивает скорость в 2,4 раза выше, чем у Wi-Fi 6 при том же количестве антенн.

Wi-Fi 7 в конечном итоге обеспечит более высокую максимальную скорость передачи данных, меньшую задержку и более надежное соединение.

Хотя Wi-Fi 7 ограничен моделями iPhone 16 Pro, стандартные модели iPhone 16 получили обновление до Wi-Fi 6E, который поддерживает диапазон Wi-Fi 6 ГГц.

Технология камеры iPhone 16

Модели iPhone 16 Pro включают улучшенную широкоугольную камеру с 48-мегапиксельным сенсором, что позволит улучшить качество снимков при низкой освещенности.

48-мегапиксельная камера Fusion на ‌iPhone 16 Pro‌ также поддерживает видеозапись 4K120 кадров в секунду в полном HDR, которую можно использовать в режиме замедленной съемки или обычного видео.

Варианты записи включают 120, 60, 30 или 24 кадра в секунду с интеллектуальной обработкой звука для снижения шума ветра. Возможность захвата пространственного звука позволяет делать более захватывающие записи, особенно при использовании с AirPods или Apple Vision Pro.

Camera Control - это специальная кнопка из сапфирового стекла с тактильной обратной связью, предназначенная для функций приложения камеры. Нажатие на Camera Control запускает приложение камеры.

Повторное нажатие делает снимок, а нажатие удерживает запись видео. Camera Control также предлагает сенсорные жесты, что позволяет ему различать щелчок и более легкое нажатие.

Легкое нажатие открывает новый чистый предварительный просмотр, помогающий пользователям сосредоточиться на кадрировании снимка, в то время как новый накладной элемент обеспечивает быстрый доступ к функциям камеры, таким как зум и переключение между объективами.

Пользователи могут слегка нажать дважды, чтобы увидеть другие элементы управления, и перейти к предпочтительному. Camera Control будет обновлен позже в этом году, чтобы заблокировать фокус и экспозицию полунажатием.

Camera Control также получает Visual Intelligence - новую функцию Apple Intelligence, эксклюзивную для линейки iPhone 16. Visual Intelligence активируется Camera Control, позволяя пользователям направлять камеру своего ‌iPhone‌ на что-либо и выводить контекстные данные, например информацию о ресторане, а также выполнять такие действия, как заполнение календарного события.

Как iPhone 16 Pro, так и iPhone 16 Pro Max получили 5-кратный телеобъектив в 2024 году вместо того, чтобы технология ограничивалась более крупным Pro Max.

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Аккумулятор

Модели iPhone 16 Pro используют технологию штабелированных аккумуляторов, что приведет к увеличению емкости и увеличению срока службы. Такие батареи широко используются в электромобилях и медицинских устройствах, но являются новой технологией для смартфонов.

iPhone 16 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 40 Вт и беспроводную зарядку MagSafe мощностью 20 Вт.

Аккумулятор iPhone 16 имеет обновленный корпус из нержавеющей стали, который позволит увеличить плотность энергии, что в конечном итоге приведет к увеличению плотности энергии до 10 процентов. Это приведет к увеличению срока службы батареи.

Возможности искусственного интеллекта

Первые функции Apple Intelligence станут доступны исключительно для англоязычных пользователей в США. В дальнейшем компания планирует расширить поддержку на другие языки. Уже в декабре появится поддержка диалектов английского в таких странах, как Австралия, Канада, Новая Зеландия, Южная Африка и Великобритания.

Поддержка новых языков запланирована на 2025 год. Apple обещает, что в 2025 году Apple Intelligence будет доступна на китайском, французском, японском и испанском языках.

После запуска Apple Intelligence будет бесплатно доступна для владельцев iPhone 15 Pro, iPhone 16 и iPhone 16 Pro. Пользователи Mac или iPad с чипами M1 и новее также смогут воспользоваться функциями Apple Intelligence.

Apple пока официально не раскрыла, какие именно функции будут доступны и когда.

Ожидается, что с октября будут внедрены такие возможности, как генерация и проверка текстов, резюмирование сообщений и электронных писем, новая функция фокусировки Reduce Interruptions (позволяющая с помощью ИИ отображать только важные уведомления) и удаление объектов с фотографий в приложении "Фотографии" через функцию Clean Up. Также ожидается возможность записи и транскрипции телефонных звонков.

Цена

‌iPhone 16 Pro‌ стоит от 999 долларов за 128 ГБ и 1199 долларов за ‌iPhone 16 Pro‌ Max за 256 ГБ. Они доступны для предварительного заказа в пятницу и стартуют 20 сентября.