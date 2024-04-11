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Почему не стоит говорить "спокойной ночи": эта правда вам может не понравиться

Почему нельзя желать другому человеку "спокойной ночи" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Каждый день мы используем привычные для нас фразы, о содержании и происхождении которых даже не задумываемся. Одна из таких фраз – "спокойной ночи". Она имеет тайное содержание и в древности желать такое человеку было плохой приметой.

Почему не стоит говорить "спокойной ночи" и какой фразой нужно заменить это высказывание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Bigmir.

Почему нельзя желать "спокойной ночи"

В древности наши предки все пожелания другим людям связывали с разными предрассудками. И именно это выражение имеет негативную энергетику.

Считалось, что такие слова подвергают человека ненужным риском. Это связано с тем, что при прощании с умершим человеком часто говорят: "Спи спокойно".

Таким образом, привычная для нас фраза может обернуться пожеланием "провести ночь с умершим" или пожеланием "уснуть вечным сном".

Суеверные люди и верующие в магию и высшие силы считают, что в этом есть определенная логика. Дело в том, что Вселенная не отличает оттенков и переносного значения, потому слова и желания людей воспринимает буквально. И немедленно выполняет, даже если слова были без отрицательного умысла.

Кстати, многие врачи в эту примету верят - они не желают друг другу "спокойной ночи", потому что это гарантия, что ночная смена будет неудачной, беспокойной и с проблемами.

А как сказать правильно

Стоит заменить это выражение чем-то более позитивным и радостным. Например, пожелать человеку "доброй ночи", "сладких снов". В украинском языке есть очень хорошее выражение - "Добраніч".

Вселенная услышит такие слова правильно и подарит спящему человеку прекрасный сон.

 

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