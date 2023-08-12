Почему телефон царапается даже в чехле и как этого избежать

Практически все люди носят свои гаджеты в чехлах, ведь думают, что они защищают устройство от падений. Однако многие совершают ошибку, из-за которой телефон может повредиться даже в нем.

Какую ошибку совершают все

Большинство людей уверены, что в чехле телефон надежно защищен. Однако чехол не герметичен и в него неизбежно попадает пыль и другая грязь. А это может поцарапать ваш телефон.

Чтобы этого избежать, необходимо взять себе за правило регулярно снимать чехол с телефона и чистить от накопившегося мусора. Это нужно делать хотя бы дважды в месяц.

В частности, сначала нужно вытряхнуть пыль, а затем тщательно промыть ее и вытереть насухо.

Когда нужно снимать чехол

Во время зарядки

Многие люди заряжают свой смартфон прямо в чехле, некоторые умудряются им пользоваться или играть в игры. Устройство сильно нагревается, это сильно вредит аккумулятору.

К тому же из-за высоких температур теряется производительность. Поэтому во время зарядки следует снимать чехол.

При использовании приложений и игр

Во время игры телефон сильно нагревается. Когда смартфон находится в чехле, то не успевает охладиться, а наоборот сохраняет свою температуру. Это плохо влияет на общую работу устройства.

Важно, если вы пользуетесь силиконовым чехлом, то лучше снимите его прямо сейчас. Такой чехол не только не защищает смартфон, но и вредит его корпусу. В лучшем случае силиконовый чехол смягчит удар, но от повреждений не избавит.

Чехлы-книги гораздо лучше справляются с защитой при падениях смартфонов, но их дизайн нравится далеко не всем. Что касается пластиковых чехлов, то они также могут царапать корпус телефона и при падении просто треснуть.

Также для защиты устройств можно использовать защитную пленку не только на стекло, но и на заднюю крышку смартфона.