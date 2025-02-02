Почему не 8 или 10? Все причины, зачем в СССР строили именно девятиэтажки

В советскую эпоху девятиэтажные дома стали неотъемлемой частью городского ландшафта. Чем было обусловлено именно такое количество этажей?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о сочетании экономических, технических и безопасностных факторов, которые определяли оптимальную высоту жилых сооружений советского времени.

Экономические соображения

Строительство домов высотой до девяти этажей позволяло избежать значительных дополнительных затрат. Согласно строительным нормам СССР, сооружения выше 28 метров требовали установки двух лифтов - пассажирского и грузового, а также специальных систем пожарной безопасности.

Это автоматически увеличивало бюджет проекта почти на треть, что было критичным для массового строительства. Девятиэтажки стали оптимальным решением, которое сочетало экономию с достаточным количеством жилых помещений.

Кроме того, в большинстве советских городов действовал жесткий ограниченный бюджет на жилищное строительство, что стимулировало поиск эффективных архитектурных решений.

Пожарная безопасность

Высота девятиэтажных домов соответствовала максимальной длине механизированных лестниц пожарных машин того времени - 28 метров. Это обеспечивало возможность эффективной эвакуации жителей верхних этажей в случае чрезвычайных ситуаций.

Для домов выше этой высоты приходилось проектировать незадымляемые лестницы и специальные системы дымоудаления. Такие конструкции требовали не только дополнительных средств, но и более сложного технического обслуживания.

Учитывая технический уровень советских пожарных служб, оптимальная высота застройки не превышала 9 этажей, что снижало риск человеческих потерь во время пожаров.

Девятиэтажки создают типичный городской пейзаж на постсоветском пространстве (фото: Википедия)

Технические стандарты и инфраструктура

Строительные нормы СССР классифицировали дома выше девяти этажей как высотные, что требовало применения специальных мер противопожарной безопасности и других технических решений.

В таких зданиях было необходимо обустраивать дополнительные вентиляционные системы и резервные эвакуационные выходы. Кроме того, для девятиэтажек было достаточно одного пассажирского лифта, что значительно снижало затраты на обслуживание.

Размещение электрощитовых и других инженерных коммуникаций в пределах стандартных этажей также упрощало эксплуатацию домов. В рамках типовой застройки это позволяло быстро создавать жилые районы с минимальными затратами.

Эволюция жилищного строительства

До начала 1970-х годов в СССР преобладали пятиэтажные "хрущевки", которые не требовали установки лифтов, что снижало затраты на строительство. Однако с ростом населения и урбанизацией возникла потребность в более вместительных жилых домах.

Девятиэтажки стали компромиссом между экономичностью и эффективностью использования городского пространства, обеспечивая оптимальный баланс между затратами и количеством жилых единиц. Также они позволяли создавать более функциональные и комфортные квартиры, чем в "хрущевках". Во многих городах эти здания до сих пор определяют стиль типового жилого района.