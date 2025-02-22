Почему в СССР на самом деле белили деревья и бордюры? Эстетика здесь ни при чем

Побелка деревьев и бордюров стала за многие годы привычной частью городского пейзажа. Но откуда возникла эта традиция и какой была ее первоначальная причина?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, откуда возникла традиция белить бордюры и деревья, и почему эстетика здесь ни при чем.

Военные корни традиции

Побелка деревьев и бордюров в СССР началась не по эстетическим соображениям, а по суровой военной необходимости. Во время Второй мировой войны советские войска вынуждены были передвигаться ночью, чтобы избежать вражеских авиаударов.

Но как двигаться без света, не сбиваясь с дороги? Белый цвет стволов и бордюров стал отличным ориентиром для водителей, которые могли двигаться без фар, оставаясь незамеченными для немецких летчиков. Простой, но эффективный способ!

После войны традиция не исчезла, хотя ее первоначальная цель уже не была актуальной. Она превратилась в привычку, которую десятилетиями поддерживали коммунальные службы.

Чистота, порядок и советская эстетика

Со временем побелка стала частью городского порядка и символом весенних субботников. Советским руководителям нравилась идея, что выбеленные бордюры и деревья создают иллюзию чистоты и ухоженности. От городов до сел - везде весной люди выходили на уборку, обновляя белую краску.

Для многих это стало традиционным ритуалом, без которого город казался заброшенным. Однако никто особо не задумывался, действительно ли эта практика полезна. Главное было не эффективность, а ощущение порядка, которое создавала эта белизна.

Действительно ли побелка защищает деревья?

Одним из аргументов в пользу побелки было убеждение, что она предохраняет деревья от вредителей и солнечных ожогов. Некоторые считали, что белая кора меньше нагревается, а известь отпугивает насекомых.

Однако современные исследования показывают, что все не так однозначно. Известь может закупоривать поры коры, нарушая газообмен и вредя деревьям. Кроме того, в природе деревья прекрасно обходятся без побелки и не страдают от солнца. Получается, что в городах эта традиция больше вредит, чем помогает.

Белить деревья стоит только в собственном саду (фото: Pixabay.com)

Побелка в современных городах - пережиток прошлого?

Сегодня экологи и садоводы все чаще ставят под сомнение целесообразность побелки в городах. Почему? Потому что современные деревья не нуждаются в такой защите, а известь только загрязняет окружающую среду.

В европейских странах побелку используют разве что для молодых плодовых деревьев, и то лишь в исключительных случаях. Зато в советских городах эта традиция прижилась настолько, что ее продолжают даже без понимания ее смысла. Но, возможно, пора уже пересмотреть старые привычки?

Стоит ли белить деревья и бордюры сейчас?

Современный мир изменился, и то, что когда-то имело смысл, сейчас может быть лишним. В городах побелка деревьев и бордюров - скорее дело привычки, чем реальной пользы. В садоводстве ее можно использовать для защиты молодых деревьев от морозов и вредителей, но лишь при условии правильного подхода.

Если же хочется создать ощущение чистоты и порядка, возможно, стоит найти более современные и экологичные способы? Ведь белизна бордюров - это не показатель ухоженности, а лишь отголосок традиций, которые давно потеряли свою актуальность.