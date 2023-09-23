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Почему собаки едят траву и когда из-за этого следует беспокоиться

Суббота 23 сентября 2023 21:30
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Почему собаки едят траву и когда из-за этого следует беспокоиться Почему собаки едят траву (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Большинство собак на прогулке могут есть зеленую траву. Однако это может вызвать определенную обеспокоенность у их владельцев. Важно знать, опасно ли это для здоровья животных.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Dailymail.

Почему собаки едят траву

Директор Британской хартии поведения и дрессировки собак Лорна Винтер рассказала, что собаки часто жуют траву, ведь им может нравиться ее вкус. Также подобным способом животные могут пытаться привлечь внимание своего владельца и хотят, чтобы человек поиграл с ними.

К тому же это может указывать на нехватку клетчатки в рационе животного.

Если собака не получает достаточного количества клетчатки, у нее появится:

  • диарея
  • закреп
  • ожирение

Клетчатка в траве может помочь еде легче перемещаться кишечником собаки. Трава также может помочь, если собака имеет какие-либо заболевания желудочно-кишечного тракта.

Употребление травы также может быть признаком того, что ваша собака испытывает беспокойство. Например, собака, которая боится, когда к ней приближается другая собака или человек, может внезапно начать нюхать или даже есть траву.

К тому же употребление травы и диарея, безусловно, есть признаки того, что у собаки могут быть глисты. Кроме активного потребления травы, у собаки можно заметить следующие симптомы:

  • рвота или диарея
  • потеря веса
  • вялость
  • глисты в кале

Что должно насторожить

Владельцев домашних животных должны насторожить следующие моменты:

  • собака ничего не ест, кроме травы
  • ест много травы
  • продолжает есть траву, а затем блюет
  • кажется больным

В таком случае требуется консультация ветеринарного врача.

Также важно знать, что:

  • трава вблизи дорог содержит тяжелые металлы и нежелательна для животных
  • зелень в парках может быть обработана химикатами
  • на поверхности растений могут присутствовать яйца гельминтов

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