Почему собаки едят траву и когда из-за этого следует беспокоиться
Большинство собак на прогулке могут есть зеленую траву. Однако это может вызвать определенную обеспокоенность у их владельцев. Важно знать, опасно ли это для здоровья животных.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Dailymail.
Почему собаки едят траву
Директор Британской хартии поведения и дрессировки собак Лорна Винтер рассказала, что собаки часто жуют траву, ведь им может нравиться ее вкус. Также подобным способом животные могут пытаться привлечь внимание своего владельца и хотят, чтобы человек поиграл с ними.
К тому же это может указывать на нехватку клетчатки в рационе животного.
Если собака не получает достаточного количества клетчатки, у нее появится:
- диарея
- закреп
- ожирение
Клетчатка в траве может помочь еде легче перемещаться кишечником собаки. Трава также может помочь, если собака имеет какие-либо заболевания желудочно-кишечного тракта.
Употребление травы также может быть признаком того, что ваша собака испытывает беспокойство. Например, собака, которая боится, когда к ней приближается другая собака или человек, может внезапно начать нюхать или даже есть траву.
К тому же употребление травы и диарея, безусловно, есть признаки того, что у собаки могут быть глисты. Кроме активного потребления травы, у собаки можно заметить следующие симптомы:
- рвота или диарея
- потеря веса
- вялость
- глисты в кале
Что должно насторожить
Владельцев домашних животных должны насторожить следующие моменты:
- собака ничего не ест, кроме травы
- ест много травы
- продолжает есть траву, а затем блюет
- кажется больным
В таком случае требуется консультация ветеринарного врача.
Также важно знать, что:
- трава вблизи дорог содержит тяжелые металлы и нежелательна для животных
- зелень в парках может быть обработана химикатами
- на поверхности растений могут присутствовать яйца гельминтов
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