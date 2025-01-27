Почему развелись Меладзе и Брежнева? Приходько озвучила неожиданную причину

Почему Брежнева развелась с Меладзе

Как отметила Приходько, этот развод едва ли можно назвать какой-то "продуманной акцией". У Константина, объяснила певица, бывают такие периоды, когда он теряет вдохновение и ничего не пишет.

"У него есть такой момент, когда он не может писать. Это было, например, со мной, вот почему я от этого отталкиваюсь.... И когда я посмотрела на промежуток времени и выпускание песен у Веры Брежневой, а потом я замечаю, что это не почерк Константина Меладзе. И я понимаю, что Вера пошла где-то искать песни", - рассказала Приходько.

"И на фоне того, что это два творческих человека, мне кажется, что начались ссоры. Потому что Вера она более такая требовательная, а Костя, если он впадает в спячку, в депрессию, то пока он сам из нее не выйдет, его ничто не заставит сесть за рояль", - добавила она.



Приходько высказалась о Меладзе и Брежневой (скриншот)

По словам певицы, Константин пишет только для тех, кто его вдохновляет. И поэтому если он потерял музу, то не станет создавать песни.

"Мне кажется, что просто он перестал ею вдохновляться. Ну это чисто мое мнение", - отметила Анастасия.

Также Приходько прямо ответила, согласна ли она со слухами о том, что Меладзе "вдохновляется сексуальностью своих муз". Певица не стала придумывать интриги и четко все объяснила.

"Нет, если я захочу, то можно выдать из себя сексуальную составляющую. Но ко мне никогда таких вопросов с его стороны и ухаживаний, и там щупанья, и даже намеков каких-то никогда в жизни не было. С этим у нас проблем с ним нет", - резюмировала Приходько.



Развод Меладзе и Брежневой

Напомним, слухи о том, что певица и продюсер уже не живут вместе, появились еще в начале полномасштабной войны РФ против Украины. Впрочем, долгое время Вера и Константин игнорировали все вопросы о личной жизни.

Лишь в октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод с Меладзе. Впрочем, деталей разрыва отношений она не раскрывала. Впоследствии певица даже давала советы женщинам, которые переживают развод.