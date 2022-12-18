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"Чому я плачу?" Фавориты Нацотбора на Евровидение разочарованы результатами

 KRUTЬ и Jerry Heil (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Нынешний Нацотбор на Евровидение закончился победой дуэта TVORCHI и стал довольно интересным. Ведь основная борьба шла между тремя исполнителями, которые уже сходились на главной сцене Национального отбора в 2020 году: названными выше TVORCHI, а также KRUTЬ и Jerry Heil.

Они заняли первое, второе и третье места соответственно и выразили свое разочарование результатами голосования.

Читайте ниже в материале Styler про реакцию участников конкурса.

Jerry Heil будет "искать другой путь"

Яна Шемаева (настоящее имя исполнительницы) после оглашения результатов Нацотбора написала в Telegram, что очень хочет сделать украинское аутентичное пение мировым достижением. Но, к сожалению, теперь не благодаря Евровидению.

"Понимаете, почему я плачу? Я очень болею за нашу украинскую мелодику. Я так искренне ее люблю, что у меня сердце расширяется каждый раз, как я слышу новую песню.

Я хочу, чтобы это стало мировым достижением. И сегодня я осознала, что сделать это благодаря Евровидению не удастся. Очень досадно, искренне. Но буду искать другой путь", - высказалась Яна.

При этом она выразила восхищение мощным номером TVORCHI и выразила уверенность, что на Евровидении он будет еще лучше.

KRUTЬ заявила, что этот Нацотбор для нее последний

В Instagram бандуристка написала, что с "Евровидением и ее жизни покончено".

"Больше участия принимать в отборах я не намерена. Украина выбрала свою песню, с которой будет представлять сама себя", - написала Марина Круть.

Певица добавила, что у нее все хорошо, ведь у нее есть свой уникальный путь.

Всего за право представить Украину боролись 10 участников:

  1. 2TONE - Квітка
  2. Angelina - Stronger
  3. DEMCHUK - Alive
  4. FIINKA - Довбуш
  5. Jerry Heil - WHEN GOD SHUT THE DOOR
  6. KRUTЬ - Колискова
  7. Moisei - I’m Not Alone
  8. OY Sound System - Ой, тужу
  9. Tember Blanche - Я вдома
  10. TVORCHI - Heart Of Steel

По результатам голосования судей и зрителей, баллы разделились следующим образом:

Группа TVORCHI с песней Heart Of Steel представит Украину на 67-м песенном конкурсе в Ливерпуле, Великобритания, которая будет принимать шоу вместо Украины после победы в 2022 году Kalush Orchestra с песней Stefania.

Гранд-финал Евровидения 2023 года состоится на Liverpool Arena, в субботу 13 мая 2023 года.

Раньше мы писали, как отреагировали на победителя Евровидения украинцы.

Также читайте,что известно о победителях – группе TVORCHI.

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ЕвровидениеJerry Heil