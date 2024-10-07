Почему на самом деле появляются "мешки" под глазами и помогают ли огуречные маски

Многие люди ошибочно думают, что "мешки" под глазами в основном вызваны стрессом и недостаточным сном. Однако причины такого состояния очень неожиданны и стоит знать, как этого избежать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.
Он считает, что существуют неправильные представления о причинах появления "мешков" под глазами, часто считающимися следствием стресса и недосыпания.
вокруг век может возникнуть по нескольким причинам, например, из-за аллергии или употребления большого количества соли. Использование холодных компрессов может улучшить состояние кожи.
Раньше косметолог называла продукт, который приводит к быстрому старению и морщинам.
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