Почему на самом деле появляются "мешки" под глазами и помогают ли огуречные маски

Почему возникают "мешки" под глазами

Он считает, что существуют неправильные представления о причинах появления "мешков" под глазами, часто считающимися следствием стресса и недосыпания.

вокруг век может возникнуть по нескольким причинам, например, из-за аллергии или употребления большого количества соли. Использование холодных компрессов может улучшить состояние кожи.