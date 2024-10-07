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Чому насправді з'являються "мішки" під очима та чи допомагають огіркові маски

Лікар розповіла, чому виникають "мішки" під очима (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато людей помилково думають, що "мішки" під очима в основному викликані стресом і недостатнім сном. Однак, причини такого стану дуже неочікувані і варто знати, як цього уникнути.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.

Чому виникають "мішки" під очима

 Він вважає, що існують неправильні уявлення про причини появи "мішків" під очима, які часто вважаються наслідком стресу та недосипання.

абряк навколо повік може виникнути з кількох причин, наприклад, через алергію або вживання великої кількості солі. Використання холодних компресів може покращити стан шкіри.

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