Чому насправді з'являються "мішки" під очима та чи допомагають огіркові маски

Багато людей помилково думають, що "мішки" під очима в основному викликані стресом і недостатнім сном. Однак, причини такого стану дуже неочікувані і варто знати, як цього уникнути.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.
Він вважає, що існують неправильні уявлення про причини появи "мішків" під очима, які часто вважаються наслідком стресу та недосипання.
абряк навколо повік може виникнути з кількох причин, наприклад, через алергію або вживання великої кількості солі. Використання холодних компресів може покращити стан шкіри.
Раніше косметолог називала продукт, який призводить до швидкого старіння та зморшок.
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