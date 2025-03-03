Почему на самом деле Адам Сэндлер пришел на "Оскар" в шортах и есть ли в его поступке связь с Украиной?

Адам Сэндлер на "Оскаре" - что сделал актер

Так, актер пришел на церемонию в провокационном наряде. Несмотря на дресс-код, в котором говорится о "black tie" (условия которого - костюм и галстук), Сэндлер примерил максимально отдаленный от события "лук".

Адам выбрал голубое худи, спортивные шорты и кроссовки. Также он натянул на голову капюшон, а из-под "толстовки" выглядывала цветная футболка.

Конечно, это привлекло внимание как зрителей, так и ведущего "Оскара" - комика Конана О'Брайена. Он прямо со сцены обратился к Сэндлеру и в шутку отметил, что актер "хорошо одет".

Между Адамом и Конаном была разыграна сценка. Они шутили и обсуждали нарушение дресс-кода. Ведущий даже сказал, что Сэндлер похож на парня, который играет в видеопокер.

Адам отметил, что он доволен собственным образом, ведь выглядит, как "хороший человек". К тому же, заявил актер, ему неинтересна тема одежды, а потому он может носить, все что заблагорассудится.

Что значит поступок Сэндлера

Это уже не первый раз, когда Адам публично "бойкотирует" дресс-коды и правила. В 2023 году он появился в том же худи на интервью, также актер несколько раз приходил на публичные мероприятия без классического костюма. По словам Сэндлера, в пиджаке и галстуке ему максимально некомфортно.

Впрочем, в этом году его выходка напомнила многим ситуацию в Белом доме, когда Зеленский был вынужден объяснять, почему не надел костюм на встречу с Трампом.

И блогер Женя Белозеров сделал обзор на сценку с Сэндлером, чтобы сравнить ее с событиями в Овальном кабинете. Он заметил немало похожих моментов и скрытые смыслы.

"Это было очевидной отсылкой на разговор Зеленского и Трампа, где президент США сказал, что у Зеленского нет определенных карт в руках в переговорах с Россией. Костюм Адама также отсылает к конфликту президентов", - заявил блогер.

"Кульминацией стал момент, когда Адам Сэндлер обнял Тимоте Шаломе, который был в желтом костюме. Тем самым из одежды образовали флаг Украины", - добавил он.

Впрочем, действительно ли Сэндлер хотел напомнить о ссоре президентов США и Украины, или же поддержать Зеленского - пока неизвестно.

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