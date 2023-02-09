Эти ошибки туристы в отелях допускают чаще всего: как поступать нельзя

Путешественники часто совершают ошибки при заселении в гостиницу или при выселении. Также они могут вести себя некорректно по отношению к персоналу или другим гостям.

Менеджер Кевин Гилберт, который работает в сфере туризма уже 19 лет, поделился типичными ошибками всех путешественников в статье на Wellandgood.

Ранний заезд или поздний выезд без предупреждения

Действительно, бывает так, что ваш самолет или поезд прибывает, или уезжает в неурочное время. И нужно предупредить об этом работников отеля - хотя бы за один день до намеченной даты.

Дело в том, что сотрудникам необходимо время для уборки и подготовки номера и ваша информация позволит им сдвинуть свой график.

Конечно же, персонал сделает все возможное, чтобы помочь вам в случае раннего заезда или при позднем выселении. Но бывает так, что это невозможно и тогда стресс получают все участники процесса.

Игнорирование "тихого часа"

С 10 вечера и до 7 часов утра во многих гостиницах есть так называемый "тихий час", когда гостям стоит воздерживаться от шума в лифтах, лобби, коридорах и даже в своих комнатах. В это время желательно не включать громко музыку, устраивать вечеринки или кричать.

"Это обычное уважение друг к другу, придерживаясь которого, гости создают хорошее впечатление от гостиницы для всех", - подчеркивает эксперт.

Возврат денег на карту за дополнительные услуги

При заселении туристы регистрируют карты на случай, если они воспользуются дополнительными услугами гостиницы. Как правило, все средства будут возмещены на карту в полном объеме, если вы не воспользовались услугами обслуживания номеров или мини-баром. Многие гости не понимают, что средства на карту возвращаются не сразу.

Менеджер отмечает, что гости часто звонят и спрашивают, почему средства на карту до сих пор не поступили и даже устраивают скандалы. Но во многом сроки зависят не от персонала отеля, а от банка - трансакции могут занимать от 5 до 7 рабочих дней.

Гилберт рекомендует клиентам следить за своими тратами, и, если они в чем-то не уверены, обращаться к персоналу за разъяснениями.

Пренебрежение словами "пожалуйста" и "спасибо"

Слова "пожалуйста" и "спасибо" гостям ничего не стоят. А для персонала они имеют большее значение.

"Сотрудникам очень приятно слышать "пожалуйста", "спасибо" или "вы чудесно поработали". Также будет не лишним высказать свою благодарность персоналу за тяжелую работу чаевыми", - подчеркивает эксперт.