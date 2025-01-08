Сколько времени мы тратим на вредные привычки: вот, что ежедневно крадет у нас годы жизни

Ежедневные вредные привычки, образ жизни, отношение к своему здоровью - все это существенно влияет на то, сколько лет мы сможем прожить. Например, постоянная тревожность не только способствует развитию целого списка болезней, но и крадет у нас 2,8 года. А сколько крадет все остальное?

На сколько мы сокращаем свою жизнь из-за вредных привычек, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Одна сигарета отнимает 22 минуты

Предупреждения об опасности сигарет для здоровья печатаются на пачках уже много лет, и с тех пор возросло количество доказательств о риске рака лёгких, сердечных заболеваний и респираторных заболеваний.

В 2000 году исследование, опубликованное в British Medical Journal, показало, что каждая выкуренная сигарета отнимает примерно 11 минут жизни человека.

Но последнее исследование, проведенное Университетским колледжем Лондона, показывает, что каждая сигарета на самом деле отнимает у женщины 22 минуты здоровой жизни, у мужчины - 17. Это означает, что пачка из 20 сигарет лишит вас почти семи часов жизни.

Просмотр телевизора

Час просмотра телевизора крадет у человека 22 минуты жизни. И это не только просмотр программ, а еще и сериалов и фильмов. Согласно исследованию, которое опубликовали в Британском журнале спортивной медицины, каждый час, проведенный у телевизора в возрасте старше 25 лет, сокращает продолжительность жизни на 22 минуты.

То есть, если вы 8 часов смотрели на выходных сериал, запивая его пивом, то это на три часа приблизило вас к фактическому последнему вздоху. И шансы сократить жизнь у вас выше, если вы делаете это сидя в кресле, а не на беговой дорожке.

Фаст-фуд

Последние исследования показывают, что ультраобработанные продукты не все такие плохие и употребление такой пищи иногда - даже полезно.

Исследователи Мичиганского университета провели детальный анализ влияния на здоровье большого количества разнообразных продуктов питания. У теперь есть целая таблица из 6000 видов пищи с индексом сокращения жизни.

Чизбургер сократит вашу жизнь на 8 минут и 8 секунд. Порция бекона - на 6 минут и 30 секунд, Пицца - на 7 минут и 8 секунд, а один хот-дог - на целых 36 минут. А все потому, что в хот-догах много соли, насыщенных жиров и добавок, которые создают повышенный риск рака.

Если вы хотите изменить ситуацию в свою пользу, порция брокколи добавит вам 11 здоровых минут, а горстка орехов - 26 минут.

Развод

Вы удивитесь, но и развод крадет ваши годы жизни. Оказалось, что женатые мужчины могут прожить на 2 года и 4 месяца дольше, чем разведенные мужчины. У женщин этот показатель ниже - 1 год и три месяца.

Те, кто овдовел или никогда не женился, имели такую же продолжительность жизни, как и разведенные. Ученые предполагают, что причиной этого может быть не стресс, связанный с разводом, а, потому что отсутствие контакта с другими повышает риск смерти в раннем возрасте.

Есть и другой фактор - у женатых людей, как правило, есть кто-то, кто побуждает обратиться к врачу по поводу долго не проходящего кашля или подозрительной родинки на задней части ноги.

Вино

Дополнительный бокал вина может украсть 30 минут вашей жизни. Вам необязательно быть алкоголиком, чтобы ощутить влияние выпивки на ваше здоровье. Антиоксиданты в вине, согласно некоторым исследованиям, делают его почти полезным напитком. И умеренное употребление вина делает длину вашей жизни почти такой же, как и у непьющих.

В 2018 году было доказано, что верхний, условно "безопасный" предел - это 175 мл вина или 5 бутылок пива в неделю. Каждая единица сверх этой нормы отнимает примерно 15 минут у каждого, кто достиг 40 лет.

То есть, дополнительный бокал вина в день, содержащий две порции, заберет у вас полчаса жизни и значительно увеличит риск развития сердечной недостаточности, инсульта, аневризмы или разрыва артерии.

Сидячий образ жизни

Сидение более трех часов в день - минус 2 года жизни. И это все из-за того, что малоподвижный образ жизни связан с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и некоторых видов рака.

Но, другое исследование показывает, что 22 минуты умеренных или интенсивных физических упражнений может компенсировать повышенный риск смерти от длительного сидения.

Наркотики

Конечно, это незаконно. Но кокаин все равно популярен среди представителей среднего класса. Согласно подсчетам центров борьбы с наркоманией, одна дорожка кокаина отнимает у человека 397,8 минуты, то есть 7 часов жизни. Уже не говоря, сколько это отнимает здоровья.

Плохой сон

Согласно исследованиям, плохой сон может сократить вашу жизнь на годы - точнее, около 5, если вы мужчина, и почти 2,5 года, если вы женщина.

Ребенок

Если вы являетесь отцом маленьких детей, то рождественские каникулы вам кажутся не праздником, а тестом на испытание. Исследования показывают, что рождение детей действительно сокращает жизнь.

Еще в 2006 году было доказано, что женщины теряют 1 год и 8 месяцев жизни на каждого ребенка, которого они вынашивают. Часто это связано с гипертонией и диабетом.

Исследование шведских ученых показало, что в возрасте 60 лет мужчины, имеющие детей, могут прожить на два года дольше, чем те, кто их не имеет. У женщин этот показатель - в полтора года.

Переживать из-за возраста

Чем больше вы волнуетесь, что состаритесь, тем больше вероятность, что ваша жизнь не будет продолжительной. И такие волнения могут "съесть" у вас 7 лет жизни.

Исследование показало, что люди с более позитивным восприятием старения жили в среднем на семь с половиной лет дольше, чем те с более негативным отношением.

По словам Бекки Леви, профессора Йельского университета, во многом зависит от того, как общество, в котором вы живете, относится к старению. В Японии, где пожилых людей почитают и считают мудрыми, люди, как правило, живут дольше, чем в США, где их воспринимают как обузу.