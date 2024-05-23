RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будет беда. Почему нельзя праздновать день рождения раньше или позже: народные приметы

Почему нельзя праздновать день рождения раньше (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

День рождения - отличный праздник, особенно когда его празднование выпадает на "удобное" время, и ничего не приходится переносить. Но иногда бывает так, что праздник "сдвигается", хотя приметы и суеверия это строго запрещают.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, можно ли праздновать день рождения раньше или позже.

Почему нельзя переносить день рождения

Праздновать день рождения раньше реальной даты считается вмешательством в назначенную судьбу. Согласно некоторым поверьям, это может огорчать высшие силы и вызвать неудачи.

Некоторые считают, что в этот день каждый человек получает определенный энергетический "подарок" от высших сил, который может быть потерян при праздновании ранее. Это может привести к негативным последствиям для человека, празднующего день рождения.

Празднование дня рождения позже тоже имеет свои последствия.

В частности, считается, что если перенести дату на следующие дни, это может повлечь за собой отсутствие важных гостей на нем. По одним поверьям это может быть ангел охранник, за другими – духи умерших родственников.

Ваше гостеприимство не останется незаметным для гостей и за него они подарят вам свои благосклонность и защиту и будут содействовать вам во всех делах.

Но если праздник перенести, то это, как предсказывают суеверия, также может привести к неприятностям и негативному влиянию на дальнейшую жизнь, потому что вы лишаетесь благословения духов или высших сил.

Рекомендации по празднованию дня рождения

Если вы намерены праздновать день рождения заранее, то следует обратиться в церковь или совершить личную молитву для разрешения высших сил. Лучше делать это в настоящую дату праздника.

Считается, что предыдущие поздравления обычно обладают сильной энергетической силой и осуществляются и такая практика может стать мишенью для негативных воздействий, а также привести к потере защиты от высших сил.

По народным приметам, что Вселенная сможет услышать и исполнить только искренние пожелания, произносимые именно в день рождения.

Напомним, ранее мы уже рассказывали какие родинки на теле и лице приносят удачу.

Также читайте, какие цифры на купюрах приносят богатство и защитят от нищеты.

При написании материала были использованы источники: UkrMedia, HowStuffWorks.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві фактиПриметыПраздники