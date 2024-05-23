Будет беда. Почему нельзя праздновать день рождения раньше или позже: народные приметы

Почему нельзя переносить день рождения

Праздновать день рождения раньше реальной даты считается вмешательством в назначенную судьбу. Согласно некоторым поверьям, это может огорчать высшие силы и вызвать неудачи.

Некоторые считают, что в этот день каждый человек получает определенный энергетический "подарок" от высших сил, который может быть потерян при праздновании ранее. Это может привести к негативным последствиям для человека, празднующего день рождения.

Празднование дня рождения позже тоже имеет свои последствия.

В частности, считается, что если перенести дату на следующие дни, это может повлечь за собой отсутствие важных гостей на нем. По одним поверьям это может быть ангел охранник, за другими – духи умерших родственников.

Ваше гостеприимство не останется незаметным для гостей и за него они подарят вам свои благосклонность и защиту и будут содействовать вам во всех делах.

Но если праздник перенести, то это, как предсказывают суеверия, также может привести к неприятностям и негативному влиянию на дальнейшую жизнь, потому что вы лишаетесь благословения духов или высших сил.

Рекомендации по празднованию дня рождения

Если вы намерены праздновать день рождения заранее, то следует обратиться в церковь или совершить личную молитву для разрешения высших сил. Лучше делать это в настоящую дату праздника.

Считается, что предыдущие поздравления обычно обладают сильной энергетической силой и осуществляются и такая практика может стать мишенью для негативных воздействий, а также привести к потере защиты от высших сил.

По народным приметам, что Вселенная сможет услышать и исполнить только искренние пожелания, произносимые именно в день рождения.