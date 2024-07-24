Почему категорически нельзя пить кофе при недосыпании

Воздействие кофе при недосыпании

Кофеин является природным веществом, способствующим повышению бдительности, блокируя аденозиновые рецепторы мозга, отвечающие за содействие чувству сонливости и усталости.

Он также достигает максимального уровня крови в течение 30-60 минут. Его период полураспада составляет от 3 до 5 часов. Период полураспада - это время, которое нужно вашему организму, чтобы вывести половину препарата.

Остатки кофеина могут оставаться в вашем теле надолго.

Постоянное использование кофеина как средства, чтобы бодрствовать, может опасно повлиять на ваши когнитивные способности.

Ученые провели исследование и обнаружили, что употребление кофеина после дурного ночного сна может привести к уменьшению объема серого вещества в мозге.

Серое вещество - это особый тип ткани в мозге и центральной нервной системе, состоящий из нейронных тел, окончаний аксонов и дендритов, отвечающих за отправку и получение электрических сигналов от других клеток.

Также серое вещество контролирует движения вашего тела, память и эмоции, и оно составляет примерно 40% мозга. Другими словами, серое вещество чрезвычайно важно, и его повреждение может причинить вред здоровью мозга.

Вред кофе

Прочный энергетический напиток может повысить уровень холестерина в крови, а также вымывает кальций из костей и повышает риск перелома, поэтому его нельзя часто пить детям и пожилым людям.

Важно знать, что кофе оказывает легкий наркотический эффект. Если вы часто ее употребляете, это может вызвать у вас зависимость.

Также она оказывает мочегонный эффект, что может привести к обезвоживанию. Напиток усиливает действие алкогольных напитков и ускоряет опьянение.

К тому же кофе оказывает негативное влияние на цвет зубной эмали.

Норма кофе на день

При нормальном сне взрослому человеку рекомендуется употреблять не более 400 мг кофеина в день. В среднем в одной порции (без молока) содержится примерно 100 мг кофеина.

Поэтому оптимальной нормой считается 3-5 чашек напитка в зависимости от крепости, а лучше потреблять 1-2.