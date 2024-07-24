Почему категорически нельзя пить кофе при недосыпании

Для многих утро не начинается, пока они не выпьют кофе. Независимо от того, предпочитаете черный кофе или кофе со льдом, пить такой напиток при недосыпании нельзя.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как кофе может навредить мозгу при частом недосыпании.
Кофеин является природным веществом, способствующим повышению бдительности, блокируя аденозиновые рецепторы мозга, отвечающие за содействие чувству сонливости и усталости.
Он также достигает максимального уровня крови в течение 30-60 минут. Его период полураспада составляет от 3 до 5 часов. Период полураспада - это время, которое нужно вашему организму, чтобы вывести половину препарата.
Остатки кофеина могут оставаться в вашем теле надолго.
Постоянное использование кофеина как средства, чтобы бодрствовать, может опасно повлиять на ваши когнитивные способности.
Ученые провели исследование и обнаружили, что употребление кофеина после дурного ночного сна может привести к уменьшению объема серого вещества в мозге.
Серое вещество - это особый тип ткани в мозге и центральной нервной системе, состоящий из нейронных тел, окончаний аксонов и дендритов, отвечающих за отправку и получение электрических сигналов от других клеток.
Также серое вещество контролирует движения вашего тела, память и эмоции, и оно составляет примерно 40% мозга. Другими словами, серое вещество чрезвычайно важно, и его повреждение может причинить вред здоровью мозга.
Прочный энергетический напиток может повысить уровень холестерина в крови, а также вымывает кальций из костей и повышает риск перелома, поэтому его нельзя часто пить детям и пожилым людям.
Важно знать, что кофе оказывает легкий наркотический эффект. Если вы часто ее употребляете, это может вызвать у вас зависимость.
Также она оказывает мочегонный эффект, что может привести к обезвоживанию. Напиток усиливает действие алкогольных напитков и ускоряет опьянение.
К тому же кофе оказывает негативное влияние на цвет зубной эмали.
При нормальном сне взрослому человеку рекомендуется употреблять не более 400 мг кофеина в день. В среднем в одной порции (без молока) содержится примерно 100 мг кофеина.
Поэтому оптимальной нормой считается 3-5 чашек напитка в зависимости от крепости, а лучше потреблять 1-2.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Вest life online и журнал Scientific Reports.