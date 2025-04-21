Почему нельзя подбирать потерянные украшения на улице: народные предостережения

Видите на улице кольцо, сережку или цепочку? Рука сама тянется подобрать. Но старые приметы предупреждают: с такими "подарками" может прийти чужая беда. И речь не только о суевериях - в этих предостережениях есть логика и опыт поколений.
Почему не стоит поднимать на улице потерянные чужие украшения и чем это грозит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В народной традиции потерянное украшение часто не случайность, а намеренно "заряженный" предмет. Согласно поверьям, подняв чужую вещь, особенно золото или серебро, человек может "перебрать" на себя чужую беду, болезнь или даже проклятие.
Во многих регионах Украины считалось: если на земле лежит кольцо, серьга или цепочка - это или "подброшенное", или "испытание". Поднимешь - накличешь на себя проблемы.
Нашел сережку - жди слез. Особенно, если она одинокая.
Кольцо с дороги - к сломанным отношениям.
Цепочка - к обременениям, долгам, навязанным обязательствам.
Камень потемнел - не бери. Это знак, что украшение уже взяло на себя негатив.
Личный энергетический след. Украшения долго носят на теле, поэтому они хранят энергию владельца. Если человек имел проблемы или был в тяжелом эмоциональном состоянии, его негатив может "запечататься" в вещь.
Магические ритуалы. Есть практики, в которых заговоренные вещи оставляют намеренно - как энергетическую "ловушку". Чаще всего используют именно украшения, так как они привлекают внимание.
Кармический груз. В народных представлениях украшения могут "нести" судьбу того, кто их потерял. Забрав себе - берешь на себя не только вещь, но и все, что с ней связано.
Увидев украшение на дороге - не трогать. Лучше пройти мимо или перекреститься.
Если вы уже подняли вещь - стоит отнести ее в церковь или закопать в землю, чтобы "обнулить" негатив.
Не носите найденные украшения - даже если они дорогие. Это не находка, а чужая история, которая может иметь непредсказуемые последствия.
С рациональной точки зрения, у этой приметы есть и другое объяснение. Часто люди, которые теряют украшения, переживают сильный стресс.
Если вы нашли такую вещь и оставили ее себе - психологически вы можете почувствовать тревогу, вину или навязчивые мысли. Все это формирует ощущение "несчастливого" украшения.
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При написании материала использованы источники: ethnology.lviv.ua, исследование "Народная демонология украинцев" Натальи Хобзей