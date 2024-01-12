Почему нельзя жениться и выходить замуж в 2024 году: народные приметы и предрассудки

Почему високосный год

В современном календаре каждый четвертый год – високосный. Количество дней увеличивается на один день, и это 29 февраля. Необходимость ввести високосный год возникла из-за того, что времена года меняются с периодом, который составляет не 365 суток, а чуть больше + еще шесть часов. Чтобы учесть эти "лишние" шесть часов, решили в календарь добавлять раз в 4 года один дополнительный день.

Почему не стоит жениться

Считается, что брак, заключенный в високосный год, будет несчастлив и быстро распадется. Это верование к нам пришло из Греции. Следует отметить, что и расставаться не стоит – решение может быть поспешным и неправильным.

Древние славяне считали, что пару, которая женится на високосный год, ждет предательство или вдовство. Еще пара может оказаться бездетной и несчастливой в браке.

С точки зрения астрологии каждый новый четырехлетний цикл символизирует новый этап в жизни человечества, високосный год считается таким началом. К любому делу нужно подходить ответственно и планирование свадьбы на такой год требует серьезного подхода и уверенности в своих намерениях.

Наши предки считали, что после окончания цикла в четыре года следует избегать любых изменений. Поэтому не стоит жениться, выходить замуж, разводиться, переезжать в новое жилье, менять работу, заводить новых друзей.

Кстати, в некоторых народах к високосному году относятся прямо противоположное – он считается годом невест, и в этот год посылают сватов и планируют свадьбу.

В церкви оговорок относительно високосного года нет - все эти приметы считают суевериями. Заключать брак можно когда угодно, кроме периода постов.

Интересная традиция

В Ирландии с V века (время святого Патрика) существует хорошая традиция. В високосный год женщина может сделать предложение и сделать предложение парню и те не имеют права отказать. Единственное условие - предложение должно быть озвучено именно 29 февраля.

По легенде, ирландская монахиня по имени Бриджит пожаловалась святому Патрику, что женщинам приходится очень долго ждать признаний от избранников. Тогда Патрик выпустил приказ, который давал женщинам право признаваться самим, но только раз в четыре года.