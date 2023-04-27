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Почему нельзя мыть пол после гостей: об этой примете мало кто знает

Почему нельзя убирать после гостей дома (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Когда гости ушли, нельзя сразу убирать и мыть пол. Согласно приметам, такая поспешная уборка может вызвать беду. Необходимо подождать некоторое время.

Что известно о примете и какие проблемы могут возникнуть - читайте на Styler ниже.

Объяснение приметы

Поверье свидетельствует, что в процессе уборки или выбрасывания мусора стирается память о человеке, недавно побывавшем в этом доме.

Если помыли пол после гостей, которые еще не добрались до дома, то в дороге может произойти беда. Поэтому лучше немного подождать и только тогда навести порядок в жилище, если остался небольшой бардак.

Различные гости

Если в гостях были родственники, то убирать дома нельзя 3 дня. Однако, если это были сваты, то нельзя проводить влажную уборку. Считается, что так можно "смыть" запланированную свадьбу.

Поэтому суеверные люди ждут несколько дней, а затем убирают.

Однако если в гостях побывали люди, с которыми не хотелось видеться, тогда можно сразу помыть пол. Примета говорит, что так можно избавиться от негативной энергетики, оставленной гостями.

Кроме того, если кто-нибудь из членов семьи собрался в путь, то сразу мыть пол после ухода также не рекомендуется. Это может стать причиной плохой дороги. Хозяйка своими действиями может "замыть" дорогу.

К тому же, категорически запрещено мыть пол у кого-то в гостях. В общем нельзя даже в руки брать веник или швабру. Все потому, что есть возможность взять на себя все беды и несчастья владельцев квартиры.

Раньше мы сообщали, как часто нужно убирать и мыть в доме.

Также мы писали о шести вещах, которые нельзя чистить содой, чтобы не повредить их поверхность.

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