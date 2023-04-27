Почему нельзя мыть пол после гостей: об этой примете мало кто знает

Объяснение приметы

Поверье свидетельствует, что в процессе уборки или выбрасывания мусора стирается память о человеке, недавно побывавшем в этом доме.

Если помыли пол после гостей, которые еще не добрались до дома, то в дороге может произойти беда. Поэтому лучше немного подождать и только тогда навести порядок в жилище, если остался небольшой бардак.

Различные гости

Если в гостях были родственники, то убирать дома нельзя 3 дня. Однако, если это были сваты, то нельзя проводить влажную уборку. Считается, что так можно "смыть" запланированную свадьбу.

Поэтому суеверные люди ждут несколько дней, а затем убирают.

Однако если в гостях побывали люди, с которыми не хотелось видеться, тогда можно сразу помыть пол. Примета говорит, что так можно избавиться от негативной энергетики, оставленной гостями.

Кроме того, если кто-нибудь из членов семьи собрался в путь, то сразу мыть пол после ухода также не рекомендуется. Это может стать причиной плохой дороги. Хозяйка своими действиями может "замыть" дорогу.

К тому же, категорически запрещено мыть пол у кого-то в гостях. В общем нельзя даже в руки брать веник или швабру. Все потому, что есть возможность взять на себя все беды и несчастья владельцев квартиры.