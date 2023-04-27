Почему нельзя мыть пол после гостей: об этой примете мало кто знает

Когда гости ушли, нельзя сразу убирать и мыть пол. Согласно приметам, такая поспешная уборка может вызвать беду. Необходимо подождать некоторое время.
Что известно о примете и какие проблемы могут возникнуть - читайте на Styler ниже.
Поверье свидетельствует, что в процессе уборки или выбрасывания мусора стирается память о человеке, недавно побывавшем в этом доме.
Если помыли пол после гостей, которые еще не добрались до дома, то в дороге может произойти беда. Поэтому лучше немного подождать и только тогда навести порядок в жилище, если остался небольшой бардак.
Если в гостях были родственники, то убирать дома нельзя 3 дня. Однако, если это были сваты, то нельзя проводить влажную уборку. Считается, что так можно "смыть" запланированную свадьбу.
Поэтому суеверные люди ждут несколько дней, а затем убирают.
Однако если в гостях побывали люди, с которыми не хотелось видеться, тогда можно сразу помыть пол. Примета говорит, что так можно избавиться от негативной энергетики, оставленной гостями.
Кроме того, если кто-нибудь из членов семьи собрался в путь, то сразу мыть пол после ухода также не рекомендуется. Это может стать причиной плохой дороги. Хозяйка своими действиями может "замыть" дорогу.
К тому же, категорически запрещено мыть пол у кого-то в гостях. В общем нельзя даже в руки брать веник или швабру. Все потому, что есть возможность взять на себя все беды и несчастья владельцев квартиры.
Раньше мы сообщали, как часто нужно убирать и мыть в доме.
Также мы писали о шести вещах, которые нельзя чистить содой, чтобы не повредить их поверхность.