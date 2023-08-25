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Почему нельзя купаться ночью в реке или озере: это важно знать

Пятница 25 августа 2023 21:25
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Почему нельзя купаться ночью в реке или озере: это важно знать Почему нельзя купаться вечером (фото: GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Согласно приметам, каждое время суток считается по-своему особенным. В частности, существуют запреты, касающиеся ночного купания в реке или озере.

Какие существуют причины отказаться от ночного купания - читайте ниже.

Опасные существа

Есть приметы, что активность разных опасных существ возрастает в темноте. Вода в этот период считается их территорией, потому купание может привлечь опасные силы.

Существа могут нанести вред человеку и принести несчастье.

Потеря энергии

Существует также примета, утверждающая, что купание ночью может привести к потере личной энергии. По этим верованиям вода в этот период впитывает энергию человека, делая его уязвимым перед негативными воздействиями.

Психологический аспект

Также тьма и неизвестность, особенно в воде, могут вызвать чувство беспокойства и страха у многих людей. Такие эмоции могут оказывать негативное влияние на настроение и общее состояние человека.

Добавим, что каждый человек имеет право сам решать, купаться в реке ночью или нет. Однако важно быть осторожным и соблюдать меры безопасности независимо от времени дня.

Согласно приметам, лучшие дни для отдыха на природе - это четверг и суббота. В эти дни ничего плохого не должно случиться.

К чему снится купание

В частности, если приснилось, что вы купаетесь в реке или озере, то это может означать:

  • Во сне плавать в реке или в озере в компании представителя противоположного пола - к новым отношениям, которые не будут длительными
  • С незнакомым человеком плавать - до появления новых связей, влиятельных людей
  • Приснилось, что рядом плывет человек того же пола - скоро появится соперник или соперница
  • С лучшим другом купаться в воде - к развлечениям
  • Купаться в грязной воде - к ряду неприятностей

Ранее мы сообщали, как не стать жертвой отдыха на воде.

Также мы писали, можно ли кипятить воду несколько раз.

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