Почему нельзя строить военное кладбище на Лысой горе: объяснение экспертов

С чего все началось

Лысая гора в Киеве - это место шабашей ведьм, казней в период политической революции, не разминированных снарядов времен Второй мировой войны. Кроме того, недавно это территория, которую центральные и местные власти рассматривали для строительства Национально военного мемориального кладбища.

Общественная организация Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ) еще в октябре 2022 года опубликовала петицию на сайте КГГА с просьбой запретить создание военного мемориального кладбища на территории урочища "Лысая гора".

Петиция получила необходимое количество голосов, однако была отклонена городскими властями. В объяснении отмечалось, что какие-либо меры по созданию кладбища для павших военных невозможны без законодательного урегулирования вопросов центральными органами исполнительной власти и Верховной Рады.

Лысая гора в Киеве (фото: предоставлено биологом Иваном Парникозой)

Киевские экоактивисты намеревались обжаловать в суде решение Киевсовета о создании военного кладбища на территории Лысой горы и уже подали иск в суд.

Однако, 20 января стало известно, что премьер-министр Денис Шмигаль просит поискать другое место для строительства комплекса.

"Прошу проработать вопрос об изменении местоположения Национального военного мемориального кладбища", - говорится в письме опубликованном на странице КЭКЦ в Facebook.

Почему Лысая гора - не место для кладбища

Лысая гора - это объект, имеющий двойной статус защиты, ведь Лысогорский форт является крупнейшим в Европе памятником истории национального значения и местоположением Трипольской культуры еще задолго до основания Киева.

Украинский биолог Иван Парникоза говорит, что идея создания кладбища на Лысой горе абсолютно несовместима с правовым статусом территории.

"На территории объекта нет мест, освоение которых не привело бы к разрушению его природного и исторического комплексов. Сама идея уничтожения наиболее уникального природно-культурного объекта кажется неприемлемой, не имеет ничего общего ни с патриотизмом, ни со здравым смыслом", - говорит эксперт.

Вид Лысогорского форта сверху в 1943 году (фото: предоставлено Иваном Парникозой)

Ключевое значение этого места закрепилось в 1870 году, когда здесь был построен Дарницкий железнодорожный мост. Для обеспечения охраны моста было построено фортификационное укрепление Лысогорского форта. Его задача была индивидуальна - прикрывать подходы к Дарницкому мосту.

Железнодорожный мост в 1870-е годы (фото: Википедия)

Во время Второй мировой войны в районе Лысой горы шли бои. Так, в 1941 году Лысогорский форт сыграл ключевую роль в обеспечении прикрытия Дарницкого железнодорожного моста. Форт был главной высотой над киевскими мостами.

"Я считаю эту местность самой ценной территорией столицы с природной точки зрения. Нет в Европе другого форта или фортификационного сооружения, которое содержало бы такое биоразнообразие", - объясняет биолог.

По количеству редких видов Лысой горе действительно нет равных среди объектов Киева. Ведь здесь распространен ряд краснокнижных и редких видов растений, а также охраняемых в Европе групп.

В урочище "Лысая гора" даже сохранились отдельные группы древних дубов в возрасте 100-150 лет. Самый старый среди них - дуб Григория Кожевникова, возраст которого оценивается в 500 лет, а дуб Тотлебена был объявлен памятником природы местного значения.

Дуб Тотлебена на Лысой горе (фото: Википедия)

Кроме большой природной ценности, у Лысой горы есть и злое прошлое: на ней казнили и хоронили участников революции 1905-1907 годов.

В общей сложности здесь было казнено около 300 человек, а одним из самых известных среди них был Дмитрий Богров - убийца Петра Столыпина, который был известен своей аграрной реформой.

Тоннель Лысогорского форта, откуда выезжала карета с приговоренными к казни (фото: Википедия)

Впрочем, самой опасной причиной нецелесообразности строительства кладбища именно здесь является заминирование горы во время Второй мировой войны.

В 2017-2019 годах были проведены частичные работы по разминированию. Во время обследования местности в урочище "Лысая гора" спасатели обнаружили 119 мин калибра 82 мм времен Второй мировой войны. Несколькими годами позже были найдены еще 29 артиллерийских снарядов.

"Было разминировано всего 118,5 гектара, а в общей сложности площадь Лысой горы 131 гектар. К тому же минеры дали гарантию только на глубину до метра. Как можно строить военное мемориальное кладбище на месте, где есть взрывоопасные предметы?" - высказывается директор КЭКЦ Владимир Борейко.

Где строить мемориальное военное кладбище

Столичные экологи, отстоявшие защиту Лысой горы, предложили альтернативные места для захоронения военных. Так, по словам Владимира Борейко, было найдено несколько возможных вариантов размещения военного кладбища.

"Одним из лучших вариантов является участок на ВДНХ в районе улицы Академика Заболотного. Ее площадь около 100 гектаров и находится она в государственной собственности", - говорит Борейко.

Стоит отметить, что общая территория комплекса ВДНХ 286,3 гектара, из них только треть площади занимают здания, остальные - садовые и лесопарковые зоны.

Вторым среди предложенных вариантов является территория на 30 гектаров рядом с Певческим полем рядом с памятником Родина-Мать. Участок принадлежит Киевзеленстрою.

Активисты предлагают строить военное кладбище недалеко от Певческого поля (фото: igotoworld.com)

По мнению Ивана Парникозы, это лучший вариант для строительства, ведь таким образом сформируется целостный мемориальный комплекс, посвященный борьбе за свободу Украины в войнах. Эколог добавляет, что территория современного Певческого поля не имеет природоохранного значения, так что цветочные выставки можно перенести и в другие места Киева.

"Я считаю, что нельзя хоронить наших героев на каких-то пустырях. Они заслуживают выразительного, красивого, мемориального комплекса. Где ему быть как не на том пантеоне?" - рассказывает Иван Паркиноза.

Среди других предложенных вариантов также есть урочище "Доманя" на севере Троещины, рядом с ним урочище "Троицкое", участок возле кладбища Берковцы, а также территория рядом с Большой кольцевой дорогой на Оболони у озера Редькино.