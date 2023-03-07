В Киеве хотят построить новый жилой микрорайон: что об этом известно

Жители Киева начали активно обсуждать план городских властей о застройке жильем промышленной части района на Воскресенке. Уже известно, что планируется возвести жилой комплекс из 8 домов и отдать под застройку 116 гектаров в промышленной зоне. Однако разрешений на застройку пока нет.

Что известно об этом строительстве и какой жилой комплекс там хотят построить, рассказали в ТСН.

Что планируют в КГГА

В столичной администрации сообщили, что речь идет о детальном плане территории (ДПТ) реконструкции части промрайона Воскресенский в Днепровском районе Киева. Его уже разработали - по заказу Департамента градостроительства и архитектуры КГГА. Разработчик этого плана - ООО "Киев Проект Груп".

"С учетом письма разработчика от 8 февраля этого года о проектных решениях ДПТ реконструкции части промышленного района Воскресенский в Днепровском районе информируем: Территория площадью 115,9 га, на которую разрабатывается детальный план, находится в Днепровском административном районе и ограничена: проспектом Броварским, проспектом Освободителей, бульваром Перова, проспектом Алишера Навои, улицей Радужной и улицей Пантелеймона Кулиша", - сообщила заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Татьяна Зайченко.

Она добавила, что в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, разработаны все необходимые разделы. При анализе проектных предложений по организации промышленно-производственных районов, на части территорий предусмотрена реорганизация с целью реабилитации природного комплекса, нового жилищного строительства и полифункционального использования.

Что будет в новой застройке

Кроме жилых домов, по словам Зайченко, в проекте предусмотрено освоение территории, на которой запроектировано размещение жилого микрорайона с полным комплексом обслуживания. Предусмотрено размещение общеобразовательного учебного учреждения в северной части участка. А во внутреннем пространстве предусмотрены встроенно пристроенные дошкольные учебные заведения.

строительство заведения общего среднего образования на 24 класса (720 мест)

строительство двух детских дошкольных учреждений на 100 мест - общим количеством 200 мест

размещение групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста общим количеством 34 места

Также со стороны магистрали Троещина-Осокорки планируются здания общественного и делового назначения, к ним пристроят многоэтажные паркинги для жильцов жилой части микрорайона, работающих и посетителей общественных заведений, открытые автостоянки.

В центре будет зеленая зона со спортивными площадками и площадками отдыха. Зоны обслуживания общественной и жилой частей композиционно будут отделены друг от друга.

В проекте предусмотрено размещение всех учреждений и предприятий общественного назначения районного уровня - магазины продовольственных и непродовольственных товаров, общепит, амбулатория общей практики, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и другие предприятия бытового обслуживания.

Кроме того, планируется сделать удобную транспортную развязку с учетом застройки нового микрорайона.

"На этап 7 лет предусмотрена реализация первой очереди строительства левобережного подхода к Подольскому мостовому переходу – соединение с улицей Алишера Навои. Завершение строительства левобережного подхода с реконструкцией ул. Алишера Навои предусмотрено на расчетный период – этап 20 лет", - рассказала Зайченко.

Проект еще не утвердили

Проект детального плана территории реконструкции части промрайона Воскресенский в Днепровском районе еще не утвержден и пока он передан в Киевсовет.