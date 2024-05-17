Попросить о помощи: почему это трудно и как это преодолеть

Усталость и потребность в поддержке присуща каждому, как и помощь в определенные моменты - будь то дружеский совет или помощь в перевозке вещей при переезде. Однако иногда даже обращаться за помощью может быть удивительно сложно.

О том, почему трудно просить о помощи, и что с этим делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статью психолога Юлии Джежелий на платформе " Бережи себе ".

Почему трудно попросить о помощи

Существует немало разных причин для колебаний во время обращения за помощью. Однако обычно, по словам Юли Джеджелий, они имеют общее - а именно последствия предыдущего негативного опыта.

В результате формируются так называемые копинг-стратегии, которые могли помочь избежать негативного опыта в детстве, однако в зрелом возрасте лишь ухудшают благосостояние.

Самые распространенные причины следующие:

страх осуждения и попытки избежать ситуаций с таким последствием;

убеждение, что со всем надо справиться самостоятельно;

чувство вины из-за "несамостоятельности".

Чувство вины может возникать из-за культурных стереотипов, что личные проблемы непременно отягощают кого-то или доставляют неудобства.

Хотя чувство вины может двигать человека в направлении ценностей, без учета собственных потребностей, это изнуряет тело и психику, делая меньшими шансы на восстановление.

Как научиться просить о помощи

Прежде всего, Юлия советует обратить внимание на ощущения, которые возникают при необходимости в помощи и проанализировать их интенсивность.

Кроме этого, стоит подумать и о следующем:

какие мысли связаны с чувствами : вроде "все равно не помогут", "если не буду делать все сама, я бессильна";

: вроде "все равно не помогут", "если не буду делать все сама, я бессильна"; отвечают ли чувства обстоятельствам ситуации ;

; к каким действиям мотивируют чувства : все решать самостоятельно, избегать разговоров и т.п.;

: все решать самостоятельно, избегать разговоров и т.п.; каково реальное последствие действий: помогают ли они на самом деле.

Если чувства и действия соответствуют ситуации и положительный результат - этим побуждением можно следовать.

А если наоборот, ни чувства, ни действия, к которым они приводят, не имеют положительного результата в долгосрочной перспективе - советуют выполнять противоположное действие.

Новый навык содержит следующие составляющие:

реалистичные и полезные мысли (фокусировка на положительном результате от обращения о помощи);

другие действия от тех, к которым направляли негативные чувства - страх или чувство вины;

другая реакция тела - изменение осанки, большее напряжение или расслабление.

Как правильно просить о помощи

Важно помнить о том, что ни родные, ни друзья, ни партнер не умеют читать мысли, поэтому необходимо конкретизировать просьбы. И сообщать о необходимости помощи - то ли приготовление пищи, то ли объяснение задачи, то ли прогулка с ребенком.

Иногда, возможно, придется озвучить просьбу несколько раз. Для более эффективной просьбы следует придерживаться следующих аспектов: