Попросить о помощи: почему это трудно и как это преодолеть
Усталость и потребность в поддержке присуща каждому, как и помощь в определенные моменты - будь то дружеский совет или помощь в перевозке вещей при переезде. Однако иногда даже обращаться за помощью может быть удивительно сложно.
О том, почему трудно просить о помощи, и что с этим делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статью психолога Юлии Джежелий на платформе "Бережи себе".
Почему трудно попросить о помощи
Существует немало разных причин для колебаний во время обращения за помощью. Однако обычно, по словам Юли Джеджелий, они имеют общее - а именно последствия предыдущего негативного опыта.
В результате формируются так называемые копинг-стратегии, которые могли помочь избежать негативного опыта в детстве, однако в зрелом возрасте лишь ухудшают благосостояние.
Самые распространенные причины следующие:
- страх осуждения и попытки избежать ситуаций с таким последствием;
- убеждение, что со всем надо справиться самостоятельно;
- чувство вины из-за "несамостоятельности".
Чувство вины может возникать из-за культурных стереотипов, что личные проблемы непременно отягощают кого-то или доставляют неудобства.
Хотя чувство вины может двигать человека в направлении ценностей, без учета собственных потребностей, это изнуряет тело и психику, делая меньшими шансы на восстановление.
Как научиться просить о помощи
Прежде всего, Юлия советует обратить внимание на ощущения, которые возникают при необходимости в помощи и проанализировать их интенсивность.
Кроме этого, стоит подумать и о следующем:
- какие мысли связаны с чувствами: вроде "все равно не помогут", "если не буду делать все сама, я бессильна";
- отвечают ли чувства обстоятельствам ситуации;
- к каким действиям мотивируют чувства: все решать самостоятельно, избегать разговоров и т.п.;
- каково реальное последствие действий: помогают ли они на самом деле.
Если чувства и действия соответствуют ситуации и положительный результат - этим побуждением можно следовать.
А если наоборот, ни чувства, ни действия, к которым они приводят, не имеют положительного результата в долгосрочной перспективе - советуют выполнять противоположное действие.
Новый навык содержит следующие составляющие:
- реалистичные и полезные мысли (фокусировка на положительном результате от обращения о помощи);
- другие действия от тех, к которым направляли негативные чувства - страх или чувство вины;
- другая реакция тела - изменение осанки, большее напряжение или расслабление.
Как правильно просить о помощи
Важно помнить о том, что ни родные, ни друзья, ни партнер не умеют читать мысли, поэтому необходимо конкретизировать просьбы. И сообщать о необходимости помощи - то ли приготовление пищи, то ли объяснение задачи, то ли прогулка с ребенком.
Иногда, возможно, придется озвучить просьбу несколько раз. Для более эффективной просьбы следует придерживаться следующих аспектов:
- озвучивание запроса с конкретикой: конкретизируйте задачи, о которых просите человека;
- используйте сообщение "я": говорите о своих чувствах, используя "я" ("мне надо...", "я чувствую...", а не "ты должен..."), не вините и не осуждайте;
- попробуйте вознаграждение, которое выгодно обоим: опишите положительное последствие для вас обоих в случае выполнения просьбы.
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