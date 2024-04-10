Иногда, при первом знакомстве с представителями противоположного пола, мы сразу начинаем придумывать, какими были бы наши отношения. Если у вас так происходит, пора разобраться с этим.

О таком явлении более подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический Instagram -профиль Mentoly.

Почему мы видим потенциального партнера в каждом человеке

Всем нам свойственно время от времени углубляться в свои мечты и воображать идеальную жизнь. Иногда уже после первого свидания мы начинаем мечтать о будущем вместе.

И это абсолютно нормально, ведь главная базовая эмоциональная потребность каждого человека - это быть принятым, что проявляется в ощущении своей важности и ценности для других.

Люди по сути своей являются социальными существами с естественной склонностью к формированию связей с другими - отношений. Но мотивация этих отношений может быть разной. А точнее, здоровой или нездоровой:

нездоровые отношения. "Я люблю тебя, потому что ты мне нужен". Здесь мотивация обусловлена страхом и потребностью быть одобренными, спасенными или защищенными

здоровые отношения. "Ты мне нужен, потому что я люблю тебя". Мотивация обусловлена желанием роста отношений через сочувствие, открытость и доверие.

Почему мы видим потенциального партнера в каждом (фото: Freepik)

Что влияет на такие чувства

Низкая самооценка

Из-за низкой самооценки вы можете постоянно флиртовать с другими и оценивать их реакцию, чтобы повысить свою уверенность в себе. Вы становитесь зависимыми от внимания и одобрения.

Как быть? Наполнять каждый день упражнениями и практиками, повышающими вашу уверенность и самооценку.

Это может быть дневник, куда вы будете записывать положительные качества о себе, своих достижениях, даже если они незначительны. Или это могут быть афирмации, например, "Мое счастье - это отражение моей любви к себе".

Страх быть отвергнутым

Если в прошлом вас оставили в романтических отношениях, дружбе или семье, то флиртованием со всеми вы защищаете себя от повторного переживания этой боли. Таким образом, вы будто показываете себе, что никогда не инвестируете слишком многое в одного человека и уменьшаете риск быть брошенным снова.

Как быть? Можно обратиться к методу экспозиции с КПТ, когда вы намеренно ставите себя в ситуации, где вас покинут, но это не катастрофическое. Например, заговорить с незнакомым человеком, которого потом вы никогда не увидите.

Таким образом, всякий раз, когда вы будете сталкиваться с чувством заброшенности и видеть, что вы можете с ним справиться, ваш страх будет уменьшаться.

Неудовлетворенные эмоциональные потребности

Если вы чувствуете нереализованность в личной жизни, одиночество или вы выросли в семье, где не хватало любви и внимания, вы можете искать одобрения и близости, флиртуя с другими.

Как быть? Попытайтесь определить и удовлетворить свои эмоциональные потребности вне романтических отношений. Ищите новых друзей, проводите больше времени с семьей. Займитесь хобби, которое делает счастливыми и наполненными.

Как мы понимаем, что нас любят

Когда нам дают внимание - слова одобрения, визуальный контакт, искренний интерес к нашим делам... Способы существуют разные.

Но у каждого из нас есть потребность во внимании. Могу предположить, если эта потребность не удовлетворяется в отношениях, человек ищет способ, где в другом месте эту потребность удовлетворить.

Более здоровый способ отношений, если чувствуется дефицит внимания, попросить об этом напрямую у своего партнера, а не искать где-нибудь в другом месте.