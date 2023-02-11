Какой возраст вашего кота по человеческим меркам? Вот как это можно вычислить
Кошки растут и развиваются по другим темпам, чем люди. Потому и их возраст не равен нашим годам. Если вам стало интересно, на каком этапе своей жизни сейчас находится ваш домашний питомец, то это легко можно определить.
О том, как рассчитать возраст кота по человеческим меркам, рассказываем в материале ниже.
Как вычислить "человеческий век" кота
Обычно хозяева знают, сколько лет их любимцу. А вот те, кто забрал кота с улицы или приюта, могут предполагать примерный возраст животного.
Определить его может помочь ветеринар. Тщательный осмотр позволит точно установить, сколько же лет четырехлапому. Это важно знать, чтобы обеспечивать надлежащий уход в соответствии с его возрастными физиологическими особенностями, подобрать питание, которое будет способствовать его развитию.
Определить возраст кота по человеческим стандартам можно несколькими способами.
По принципу аналогии
Нужно умножать реальный возраст животного в семь. Это дает результат, соответствующий человеческим нормам. Но такой перерасчет не совсем корректен.
Также существует мнение, что за один год кошка проживает отрезок жизни, равный семи человеческим годам. А по достижении 5 лет один год жизни кошки равен 4 годам жизни человека. Через 12 лет - каждый год считается равным 3 человеческим. Впрочем, такой подсчет также нельзя считать точным.
По специальной формуле
Большинство специалистов считают, что лучший способ определения возраста кошки по человеческим стандартам - это сложная формула, учитывающая разные данные и коэффициенты.
Отталкиваясь от того, сколько лет коту, можно определить, насколько он стар или молод по данным специальной таблицы. Ее составили учёные на основе результатов многолетних исследований и наблюдений за животными.
В таблице следует найти реальный возраст кота, а затем взглянуть которому этот возраст отвечает по человеческим нормам.
Таблица человеческих и кошачьих возрастов (скриншот)
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