Какой возраст вашего кота по человеческим меркам? Вот как это можно вычислить

Кошки растут и развиваются по другим темпам, чем люди. Потому и их возраст не равен нашим годам. Если вам стало интересно, на каком этапе своей жизни сейчас находится ваш домашний питомец, то это легко можно определить.

О том, как рассчитать возраст кота по человеческим меркам, рассказываем в материале ниже.

Как вычислить "человеческий век" кота

Обычно хозяева знают, сколько лет их любимцу. А вот те, кто забрал кота с улицы или приюта, могут предполагать примерный возраст животного.

Определить его может помочь ветеринар. Тщательный осмотр позволит точно установить, сколько же лет четырехлапому. Это важно знать, чтобы обеспечивать надлежащий уход в соответствии с его возрастными физиологическими особенностями, подобрать питание, которое будет способствовать его развитию.

Определить возраст кота по человеческим стандартам можно несколькими способами.

По принципу аналогии

Нужно умножать реальный возраст животного в семь. Это дает результат, соответствующий человеческим нормам. Но такой перерасчет не совсем корректен.

Также существует мнение, что за один год кошка проживает отрезок жизни, равный семи человеческим годам. А по достижении 5 лет один год жизни кошки равен 4 годам жизни человека. Через 12 лет - каждый год считается равным 3 человеческим. Впрочем, такой подсчет также нельзя считать точным.

По специальной формуле

Большинство специалистов считают, что лучший способ определения возраста кошки по человеческим стандартам - это сложная формула, учитывающая разные данные и коэффициенты.

Отталкиваясь от того, сколько лет коту, можно определить, насколько он стар или молод по данным специальной таблицы. Ее составили учёные на основе результатов многолетних исследований и наблюдений за животными.

В таблице следует найти реальный возраст кота, а затем взглянуть которому этот возраст отвечает по человеческим нормам.

Таблица человеческих и кошачьих возрастов (скриншот)