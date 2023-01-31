Почему кошки утром лезут в лицо? Все проще, чем мы думаем

Владельцы котиков и кошечек знают, что их любимец не хуже будильника может поднять на рассвете мурлыканием и потиранием о ваше лицо. В лучшем случае животное будет тыкаться в вас мордочкой, в худшем - сами знаете чем...

Что котики хотят сказать вам в 4 или 5 утра - узнайте ниже из нашего материала Styler.

Почему кот утром лезет в лицо

В природе кошки просыпаются в 3-4 часа утра и сразу отправляются на охоту, чтобы раздобыть себе завтрак.

И хотя котики уже давно одомашнились, эти инстинкты работают у них до сих пор. Так что если утром кошка настойчиво лезет в лицо хозяину, значит, она банально проголодалась и хочет, чтобы ее покормили.

Как только вы встанете, кот начнет с громким мурлыканием и мяуканьем тереться о ваши ноги, бросаться под них, чтобы вы быстрее наполнили его тарелку.

Как отучить животное от такого поведения

Если ваш питомец питается не по графику и не нуждается в диете, оставьте ему еду с вечера, тогда он сможет утром наесться без вашей помощи.

Выходом также может быть "умная" кормушка с таймером, которая будет выдавать корм в заданное вами время. В настоящее время есть такие модели, которыми вы можете управлять на расстоянии с помощью смартфона.

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