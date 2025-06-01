Эти гаджеты абсолютно бесполезны для домашних животных: на что не стоит тратить деньги
Бренды активно продвигают "инновации" для кошек и собак: автоматические поилки, носимые трекеры, интерактивные домики... Но не все, что блестит, действительно полезно. Большинство таких гаджетов - не более чем маркетинг.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, на какие из них не стоит тратить деньги, даже если у вас пушистый любимец.
GPS-трекеры для домашних кошек
На первый взгляд - полезная вещь. Но давайте честно: если ваш кот не выходит за пределы квартиры, зачем ему GPS? Это устройство тяжелое, неудобное и часто теряет сигнал в помещениях. К тому же коты не любят носить что-то на шее - поэтому гаджет часто оказывается в углу, а не на животном.
Итог: ненужная трата, если ваш питомец не гуляет самостоятельно на улице.
Интерактивные кормушки с приложением
Такие гаджеты создают иллюзию контроля: "Я могу кормить питомца со смартфона". Но практика показывает другое: они часто ломаются, заедают или выдают корм в неопределенное время. А еще - увеличивают дистанцию между вами и животным, делая процесс кормления безэмоциональным.
Итог: лучше качественная ручная кормушка, чем электронный "понт".
Фитнес-браслеты для собак
Да, существуют. Показывают, сколько "шагов" сделал ваш пес. Но большинство таких данных - условные. И если собака бегала вокруг миски, браслет покажет "прогулку". Вам нужна реальная активность, а не показатели на экране.
Итог: навязанный тренд, который не заменит живое взаимодействие.
Массажеры для животных
Звучит мило, да и выглядят они интересно в видео, но животные не воспринимают такие устройства как "заботу". Для них это либо раздражитель, либо неизвестный объект, которого надо бояться. Большинство животных просто убегают. Лучше обычные поглаживания - они приносят гораздо больше пользы.
Итог: дорогая игрушка для людей, а не для животного.
Автоматические туалеты для кошек
Такие устройства имеют красивую рекламу - но требуют особого типа наполнителя, регулярного технического обслуживания и... тишины. Коты боятся шума. В результате - возвращаются к старому лотку.
Итог: переплата за сложность, которая животному не нужна.
Портативные кондиционеры для домика животного
Еще один пример переинженерной "заботы". Вместо проветривания и тени, вы покупаете неудобную, шумную систему, которая, к тому же часто ломается. А если нет электричества или сбоит температурный сенсор - опасность для животного.
Итог: проще обеспечить нормальные условия в комнате, чем техническую иллюзию.
Что действительно стоит купить
- Миску с медленной подачей корма (для избежания переедания)
- Качественную шлейку или ошейник с правильным креплением
- Игрушки из натуральных материалов
- Удобную кровать с анатомической поддержкой
Не каждый гаджет - это действительно забота о животном. Часто это просто попытка брендов создать новую потребность. Ваш кот или собака не просит дорогих устройств - они хотят вашего внимания, тепла и понятных условий жизни.
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При написании материала были использованы источники: The Dodo, PetMD, Veterinary Practice News, American Kennel Club, RSPCA UK, Harvard Health Pets Report